La recaudación tributaria en nuestro país apunta a alcanzar niveles no vistos en una década. De acuerdo con la Sunat, los ingresos al fisco alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre de este año, lo que significa un crecimiento acumulado de 11,5% y de S/18.611 millones adicionales frente al mismo periodo del 2024.

Ya lo había anticipado Javier Franco, superintendente de la Sunat, durante una sesión de la Comisión de Economía del Congreso realizada el 26 de noviembre. Para este año se prevé que la recaudación supere la valla de los S/173.000 millones, tal y como lo establece el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"La administración tributaria aporta el 85% de los ingresos necesarios para el presupuesto del país (...) La Sunat garantiza alcanzar los S/173.377 millones estipulados en el Marco Macroeconómico de este año. Es una cifra histórica y muy retadora que se estableció en este documento, pero asumimos con responsabilidad y una línea estratégica este desafío", dijo en aquella oportunidad.

Tomado en cuenta el resultado acumulado de noviembre y la meta fijada por el MEF, la recaudación, a diciembre, tendría que ser mayor a los S/13.800 millones. Si nos basamos en los S/14.870 millones de ingresos obtenidos en noviembre y la tendencia de los últimos meses, las posibilidades de alcanzar los S/173.377 millones son bastante cercanas.

Sunat: recaudación tributaria crece 3,1% en noviembre

En noviembre, la Sunat informó que los ingresos tributarios del gobierno central crecieron 3,1%, lo que confirma una racha positiva en los últimos meses. En detalle, estos S/14.870 millones, sin contar las devoluciones de impuestos, se explican por el desempeño favorable de la actividad económica durante octubre, especialmente de la demanda interna, lo que generó obligaciones tributarias que fueron pagadas en el mes siguiente.

A ello hay que añadirle el nivel de las cotizaciones de los principales metales exportados y el aumento de las importaciones CIF en noviembre (2,7%), a pesar de la contracción del tipo de cambio en un 10,7% (S/3,37 por US$). Además, deben considerarse los mayores coeficientes aplicados para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta en 2025, así como la disminución de los saldos a favor de los contribuyente

No se puede dejar de lado la intensificación de las acciones de control de la deuda, la fiscalización de operaciones económicas y la recuperación de obligaciones tributarias realizadas por la Sunat. Contribuyeron al efecto favorable la aplicación de las siguientes normas:

Decreto Legislativo N.º 1634, que aprobó un fraccionamiento especial para las deudas tributarias administradas por la SUNAT, reglamentado mediante el D.S. N.º 184-2024-EF (S/11 millones).

Decreto Legislativo N.º 1623, referido a la aplicación del IGV a los servicios digitales . (S/57 millones).

. (S/57 millones). Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, referidos al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia, así como con la aplicación del ISC a dichas actividades (S/46 millones).

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta: En noviembre, se recaudaron S/6.915 millones por este concepto, lo que representó un crecimiento del 46% en comparación con el mismo mes de 2024. Dicho aumento se explicó por los mayores Pagos a Cuenta de Tercera Categoría, tanto del Régimen General (86,4%) como del Régimen Mype Tributario – RMT (16,5%).

Además, se incrementaron los pagos por Regularización del Impuesto a la Renta (109,4%) como resultado de las acciones llevadas a cabo por la Sunat. De igual forma, se observó un avance en la recaudación por Primera Categoría (9,9%), Cuarta Categoría (8,2%), Quinta Categoría (2,5%), Régimen Especial de Renta – RER (10,3%) y el resto de las rentas (25,2%).

Impuesto General a las Ventas (IGV): La recaudación del IGV alcanzó S/7.991 millones en el penúltimo mes del año, cifra que representó un aumento del 1,8% en comparación con similar periodo de 2024. En detalle, el IGV Interno alcanzó los S/4.860 millones, lo que implicó un crecimiento del 6,6% respecto a noviembre de 2024.

Este resultado habría estado influenciado por la dinámica económica de octubre, las acciones de control y cobranza implementadas por la SUNAT, así como por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales. Por otro lado, el IGV que grava las importaciones recaudó S3.130 millones, cifra que representó una disminución del 4,8% en comparación con lo recibido en noviembre de 2024.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): La recaudación del ISC alcanzó S/918 millones y experimentó un incremento de 20,7% respecto a noviembre de 2024. En el caso del ISC interno, este se expandió en 28,2% impulsado por el crecimiento de 169,7% en los pagos correspondientes a combustibles gravados.

Por su parte, el ISC que grava al resto de productos gravados creció en 4,2%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas, a lo que se sumó la recaudación del ISC a juegos y apuestas a distancia (S/24 millones), vigente desde inicios de 2025. Finalmente, el ISC que grava las importaciones se incrementó en 8,4%, debido a los mayores pagos por importaciones de combustibles previamente garantizadas (10,6%) y, en menor medida, al crecimiento de 3,6% en el resto de los productos gravados.