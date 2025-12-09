HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

Aunque el anterior directorio de Petroperú había negado esta posibilidad, la gestión de Luis Canales incorporó al edificio de San Isidro a la lista de activos no críticos. En total, son 60 inmuebles identificados para la venta.

La sede central de Petroperú se ubica en la avenida Canaval y Moreyra N.° 150, San Isidro. Foto: Petroperú
La sede central de Petroperú se ubica en la avenida Canaval y Moreyra N.° 150, San Isidro. Foto: Petroperú

Otros vientos soplan en Petroperú. Pese a que la anterior gestión liderada por Alejandro Narváez había rechazado la posibilidad de vender su edificio central, el nuevo directorio dio giro en esta posición. A través de una comunicación institucional, la petrolera informó que ha incluido a su sede principal, ubicada en la avenida Canaval y Moreyra N°150, en San Isidro (Lima) dentro de la lista de activos no necesarios y no estratégicos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A partir de esta incorporación, ya son 60 los inmuebles de la empresa estatal que vienen siendo evaluados por Proinversión para definir su modalidad de gestión más conveniente. Precisamente, en noviembre, se adjudicó a la empresa Plus Tasa S.A.C. el servicio de tasación que permitirá obtener tanto el valor comercial como el precio de venta de estos bienes.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

PUEDES VER: Petroperú: directorio nombra a Gustavo Villa como nuevo gerente general de petrolera estatal

lr.pe

Además, existe un convenio firmado entre Petroperú y Proinversión el 18 de julio de este año, el cual forma parte del plan organizacional para reducir cargas improductivas y concentrarse en activos estratégicos. Este acuerdo contempla la revisión de la información enviada por la petrolera, la absolución de consulta especializadas y la elaboración de un diagnóstico que facilite la determinación de la modalidad de gestión más apropiada.

"Esta medida reafirma el compromiso de la empresa con una gestión responsable y eficiente de sus activos, así como con la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos, en beneficio de su sostenibilidad y del Estado", señalaron desde el directorio que preside el ingeniero Luis Canales.

PUEDES VER: Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

lr.pe

Petroperú venderá 60 activos no críticos

De acuerdo con Petroperú, la incorporación de su edificio central a la lista de activos en venta es una medida que prioriza criterios de eficiencia patrimonial, alineamiento con la estrategia corporativa de la empresa y sostenibilidad financiera. Estos mismos argumentos ya habían sido utilizados por la gestión del directorio que lideraba Oliver Stark en el 2024 y cuyas orientaciones parecen replicarse en la actualidad.

Notas relacionadas
Petroperú: directorio nombra a Gustavo Villa como nuevo gerente general de petrolera estatal

Petroperú: directorio nombra a Gustavo Villa como nuevo gerente general de petrolera estatal

LEER MÁS
Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

LEER MÁS
Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el feriado del martes 9 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

LEER MÁS
Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

Entel Perú y Starlink lanzan servicio de conectividad satelital directa al celular: así funcionará esta tecnología

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025