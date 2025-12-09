Otros vientos soplan en Petroperú. Pese a que la anterior gestión liderada por Alejandro Narváez había rechazado la posibilidad de vender su edificio central, el nuevo directorio dio giro en esta posición. A través de una comunicación institucional, la petrolera informó que ha incluido a su sede principal, ubicada en la avenida Canaval y Moreyra N°150, en San Isidro (Lima) dentro de la lista de activos no necesarios y no estratégicos.

A partir de esta incorporación, ya son 60 los inmuebles de la empresa estatal que vienen siendo evaluados por Proinversión para definir su modalidad de gestión más conveniente. Precisamente, en noviembre, se adjudicó a la empresa Plus Tasa S.A.C. el servicio de tasación que permitirá obtener tanto el valor comercial como el precio de venta de estos bienes.

Además, existe un convenio firmado entre Petroperú y Proinversión el 18 de julio de este año, el cual forma parte del plan organizacional para reducir cargas improductivas y concentrarse en activos estratégicos. Este acuerdo contempla la revisión de la información enviada por la petrolera, la absolución de consulta especializadas y la elaboración de un diagnóstico que facilite la determinación de la modalidad de gestión más apropiada.

"Esta medida reafirma el compromiso de la empresa con una gestión responsable y eficiente de sus activos, así como con la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos, en beneficio de su sostenibilidad y del Estado", señalaron desde el directorio que preside el ingeniero Luis Canales.

De acuerdo con Petroperú, la incorporación de su edificio central a la lista de activos en venta es una medida que prioriza criterios de eficiencia patrimonial, alineamiento con la estrategia corporativa de la empresa y sostenibilidad financiera. Estos mismos argumentos ya habían sido utilizados por la gestión del directorio que lideraba Oliver Stark en el 2024 y cuyas orientaciones parecen replicarse en la actualidad.