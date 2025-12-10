HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

Cinthia Ramírez también dirige la Confederación Nacional de Radio y Televisión (CNRTV), grupo de medios criticados por vivir de la publicidad estatal.

José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP. Foto: composición LR
El Poder Ejecutivo, bajo el mandato del presidente interino, José Jerí, designó a Cinthia Vanessa Ramírez Santillana como la nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), institución encargada de manejar TV Perú y Radio Nacional. Ramírez Santillana asume este cargo en reemplazo de Carmen Dora Garrido Díaz.

El presupuesto de los canales del Estado ahora serán dirigidos por la hija de Robertina Santillana, excongresista de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña.

IRTP cuestionado por falta de autonomía editorial

No es la primera vez que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú es cuestionado sobre su autonomía editorial en relación a las designaciones de sus autoridades y el uso de recursos públicos.

La más constante preocupación ha sido la falta de independencia del IRTP frente al Gobierno de turno, una situación que, según el Consejo de Prensa Peruano (CPP), se agravó con las recientes reformas: mediante un decreto supremo, el Gobierno eliminó el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, reemplazándola por una sola "Jefatura Institucional", cargo que ha sido designado a Cinthia Ramírez.

El Consejo de la Prensa Peruana rechazó esta medida, argumentando que elimina los contrapesos institucionales que existían (ejercidos por cinco profesionales en el esquema anterior), haciendo a la entidad más vulnerable a presiones e injerencias gubernamentales.

