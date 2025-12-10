Betssy Chávez: Gobierno de José Jerí no ingresará a la fuerza a la Embajada de México para detenerla

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, anunció que el Gobierno de José Jerí no ingresará por la fuerza a la Embajada de México para detener a la ex primera ministro de Pedro Castillo, Betssy Chávez.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería este miércoles 10 de diciembre, De Zela descartó dicha posibilidad como una medida del Ejecutivo hacia la excongresista.

"Yo creía que había sido claro con este tema, pero me doy cuenta de que no tanto. No, no vamos a entrar a la Embajada, no vamos a atacar a Betssy Chávez por la fuerza", resaltó.

Anteriormente, el último domingo 7 de este mes, De Zela informó que la exministra todavía permanece asilada en la residencia méxicana y que un pequeño equipo diplomático se encarga de atenderla, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas con el país dirigido por Claudia Sheinbaum.

En esa misma línea, el titular de la Cancillería afirmó que el resguardo policial en la Embajada de México continuará. "Sabemos que está ahí, que hay un equipo mínimo que la cuida, pero hay que tener en cuenta algo: que la protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones", dijo.

Como es de conocimiento público, Chávez Chino se asiló en dicha Embajada el pasado 3 de noviembre en medio de un proceso judicial en su contra, que terminó con una sentencia de 11 años por el delito de conspiración para rebelión. El Poder Judicial la condenó por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.