Agroexportaciones superan los US$8.000 millones por mayores envíos de paltas, uvas y arándanos

Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales destinos de las agroexportaciones

Las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$8.134 millones en los primeros ocho meses del año (enero-agosto), una cifra que representó un aumento de 19,6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante los meses analizados, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$795 millones, cifra que representó un aumento de 27% respecto a lo obtenido en 2024, impulsado por las mayores ventas registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$742 millones) y melaza de caña (US$5,7 millones), cuyas ventas ascendió en 34,4% y 25,9% respectivamente. Estos productos explican el 94% de las agroexportaciones tradicionales.

Frutas y hortalizas concentran más de la mitad de las agroexportaciones

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 7.338 millones, lo que significó un aumento de 18,9% a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador fueron las paltas por US$ 1.242 millones (16,9% de participación), uvas frescas con US$ 704 millones (9.6%), arándanos frescos, US$ 647 millones (8.8%), cacao en grano crudo, US$ 580 millones (7.9%), mangos frescos con US$ 234 millones (3.2%).

También se resalta las mayores colocaciones de espárragos frescos con US$ 212 millones (2,9%), los demás cítricos US$ 207 millones (2,8%), mango congelado US$ 144 millones (2%), alimentos para animales US$ 139 millones (1,9%), las demás frutas frescos US$ 117 millones (1,6%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 57,6% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de agosto de este año respecto al 2024 fueron uvas frescas (+41.3%), mango congelado (+182.0%), cacao en grano crudo (+16.7%), arándanos frescos (+12.0%), paltas (+5.7%), carmín de cochinilla (+129.2%), mangos frescos (+26.7%), palmitos preparados o conservados (+539.6%), las demás frutas y otros frutos (+62.7%), entre los principales.

En los primeros ocho meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportacionesde frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 4,133 millones (56.3%) de las agroexportaciones no tradicionales) a agosto del 2025, cifra que significó un aumento de 17.7% respecto al 2024

Principales mercados de agroexportaciones

De otro lado, Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, China, Inglaterra, Ecuador, Alemania y Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.0% del total valor exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero-agosto la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 3,548 millones, cifra mayor en 34.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedeció en el mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1.333 millones de aumento respecto a 2024.

En proyecciones del Midagri, se estima que al cierre del 2025, el Perú exportará US$10.194 millones, superando por primera vez a Chile, que llegaría a US$9.979 millones.