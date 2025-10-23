HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

JNJ deja fuera a Delia Espinoza y Congreso da voto a gabinete Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Agroexportaciones superan los US$8.000 millones por mayores envíos de paltas, uvas y arándanos

Las exportaciones agrarias siguen ritmo alcista y crecieron 19,6% en comparación al mismo período del año pasado.

Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales destinos de las agroexportaciones
Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales destinos de las agroexportaciones

Las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$8.134 millones en los primeros ocho meses del año (enero-agosto), una cifra que representó un aumento de 19,6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante los meses analizados, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$795 millones, cifra que representó un aumento de 27% respecto a lo obtenido en 2024, impulsado por las mayores ventas registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$742 millones) y melaza de caña (US$5,7 millones), cuyas ventas ascendió en 34,4% y 25,9% respectivamente. Estos productos explican el 94% de las agroexportaciones tradicionales.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fonavi: aprueban pago a lista 22 para beneficiarios de 65 años a más en diciembre

lr.pe

Frutas y hortalizas concentran más de la mitad de las agroexportaciones

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 7.338 millones, lo que significó un aumento de 18,9% a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador fueron las paltas por US$ 1.242 millones (16,9% de participación), uvas frescas con US$ 704 millones (9.6%), arándanos frescos, US$ 647 millones (8.8%), cacao en grano crudo, US$ 580 millones (7.9%), mangos frescos con US$ 234 millones (3.2%).

También se resalta las mayores colocaciones de espárragos frescos con US$ 212 millones (2,9%), los demás cítricos US$ 207 millones (2,8%), mango congelado US$ 144 millones (2%), alimentos para animales US$ 139 millones (1,9%), las demás frutas frescos US$ 117 millones (1,6%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 57,6% de la oferta exportable no tradicional.

PUEDES VER: Consejo Fiscal alerta que el Congreso aprobó 101 leyes con perjuicio al Estado por más de S/35.000 millones y con aval del Gobierno

lr.pe

Los productos de mayor contribución positiva al mes de agosto de este año respecto al 2024 fueron uvas frescas (+41.3%), mango congelado (+182.0%), cacao en grano crudo (+16.7%), arándanos frescos (+12.0%), paltas (+5.7%), carmín de cochinilla (+129.2%), mangos frescos (+26.7%), palmitos preparados o conservados (+539.6%), las demás frutas y otros frutos (+62.7%), entre los principales.

En los primeros ocho meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportacionesde frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 4,133 millones (56.3%) de las agroexportaciones no tradicionales) a agosto del 2025, cifra que significó un aumento de 17.7% respecto al 2024

Principales mercados de agroexportaciones

De otro lado, Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, China, Inglaterra, Ecuador, Alemania y Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.0% del total valor exportado en el periodo de estudio.

larepublica.pe

Del mismo modo, entre enero-agosto la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 3,548 millones, cifra mayor en 34.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedeció en el mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1.333 millones de aumento respecto a 2024.

En proyecciones del Midagri, se estima que al cierre del 2025, el Perú exportará US$10.194 millones, superando por primera vez a Chile, que llegaría a US$9.979 millones.

Notas relacionadas
El 'oro azul' peruano llegará por primera vez a estos países de Asia: es el producto estrella de las exportaciones

El 'oro azul' peruano llegará por primera vez a estos países de Asia: es el producto estrella de las exportaciones

LEER MÁS
Estado brasileño Mato Grosso busca convertirse en socio estratégico comercial de Perú

Estado brasileño Mato Grosso busca convertirse en socio estratégico comercial de Perú

LEER MÁS
El nuevo producto estrella de la agricultura peruana que conquista América del Norte y Europa en 2025: no es el arándano

El nuevo producto estrella de la agricultura peruana que conquista América del Norte y Europa en 2025: no es el arándano

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el precio del dólar sigue cayendo en Perú? Estos son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas

¿Por qué el precio del dólar sigue cayendo en Perú? Estos son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas

LEER MÁS
Fonavi: aprueban pago a lista 22 para beneficiarios de 65 años a más en diciembre

Fonavi: aprueban pago a lista 22 para beneficiarios de 65 años a más en diciembre

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Legislativas de Argentina 2025: todo lo que debes saber para votar con la Boleta Única de Papel

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

¿Por qué el precio del dólar sigue cayendo en Perú? Estos son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas

Economía

¿Por qué el precio del dólar sigue cayendo en Perú? Estos son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Fonavi: aprueban pago a lista 22 para beneficiarios de 65 años a más en diciembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

Demolición de la economía: Carlincatura expone el impacto de un Congreso que derrumba el tesoro público

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025