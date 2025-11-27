Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

Jubilados de la ONP en Perú reciben el pago de la gratificación por Navidad en diciembre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Jubilados de la ONP en Perú reciben el pago de la gratificación por Navidad en diciembre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Los jubilados de la ONP en Perú se mantienen a la expectativa por el doble pago que recibirán en diciembre con motivo de la Navidad. Aunque muchos lo conocen como una 'gratificación', este beneficio solo será otorgado a un grupo específico de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones.

Asimismo, el cobro podrá realizarse en los puntos autorizados del Banco de la Nación, así como en agencias del BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. Al igual que sucede con los trabajadores del sector público, ya se han establecido las fechas oficiales para que miles de adultos mayores accedan a este abono especial correspondiente a la Navidad 2025.

'Gratificación' por Navidad: ¿qué jubilados de la ONP lo recibirán?

Los jubilados de la ONP que podrán recibir la 'gratificación' por Navidad 2025 serán aquellos de pensión por jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990. En ese sentido, desde la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se recordó que los asegurados del régimen general —aquellos con 20 años o más de aportes— reciben una pensión adicional en julio y diciembre.

Precisamente, según explicó Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, el depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta donde cada beneficiario recibe su pensión habitual, siguiendo el cronograma establecido por la institución. Es importante precisar que, quienes no reciben este beneficio son aquellos que tienen pensiones proporcionales.

¿Cuándo cobran la 'gratificación' los jubilados de la ONP en Perú?

El pago de la 'gratificación' para los jubilados de la ONP se brinda dos veces al año y está amparada por el artículo 11 5E del Decreto Supremo N.º 282-2021-EF.

Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre

Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre

Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre

Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre

El abono de su pensión y la 'gratificación' que reciben los jubilados de la ONP puede ser retirado en cualquier otra fecha, esto con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los bancos autorizados.

¿Qué es la gratificación?

La gratificación es un pago adicional equivalente a una remuneración completa, que se entrega como reconocimiento por el trabajo realizado durante el semestre. Su objetivo es brindar un ingreso extra en fechas importantes para los trabajadores y sus familias. Se entrega dos veces al año: julio y diciembre.