Economía

Inflación en Lima sube a 1,37% en noviembre: estos son los productos que aumentaron de precio, según INEI

El índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 0,11% frente al resultado de octubre. No obstante, la inflación anual continúa dentro del rango meta del Banco Central de Reserva fijado entre 1% y 3%. 

El alza de alimentos se debió a una subida en los precios de pescados y mariscos, así como de otros productos. Foto: Andina
El alza de alimentos se debió a una subida en los precios de pescados y mariscos, así como de otros productos. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que la inflación en Lima Metropolitana anotó un incremento de 0,11% durante noviembre de este año en comparación con el mes anterior. De esta manera, el índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó su mayor nivel en tres meses y registró una tasa interanual de 1,37%, aún por debajo del resultado de julio (1,69%).

Pese al ligero incremento, este dato se ubica una vez más dentro del rango meta de entre 1% y 3% fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Respecto a la cifra mensual de inflación, el INEI señala que hubo mayores variaciones reportadas en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,41%), restaurantes y hoteles (0,19%), transportes (0,18%), así como prendas de vestir y calzado, salud, muebles, artículos para el hogar, recreación y cultura, entre otros.

A contraparte, retrocedieron los precios en categorías como las de Comunicaciones (-0,75%) debido a menores valores en servicios telefónicos y de facsimile (consumo telefónico móvil). Además de este rubro, se contrajeron Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,37%) por la disminución de precios en combustibles para el hogar, tales como gas natural por red para la vivienda y gas propano doméstico.

Hacia fines de este año, el BCRP proyecta que la inflación anual se ubicará en 1,7% y en 2% en el 2026. Esta estimación considera la desaparición de los choques de oferta, una actividad económica cerca de su potencial y las expectativas que siguen descendiendo hacia el valor central del rango meta.

INEI: ¿cuáles fueron los productos que subieron de precio?

De los 586 productos que componen la canasta familiar, 281 subieron de precio, 117 registraron disminuciones y 188 no mostraron variación alguna. Aquellos que reportaron un alza fueron en mayor proporción: ají amarillo escabeche (70,93%), bonito (58,08%), ají amarillo molido (28,62%), cebolla china (22,10%), jurel (20,50%), coliflor (20,11%), caballa (19,10%), y culantro (17,05%).

Durante noviembre, el comportamiento de los precios estuvo influenciado, en gran medida, por el incremento en el costo de pescados como el bonito y el jurel, así como de frutas como la mandarina y la palta fuerte, además del pollo eviscerado, que en total contribuyeron con 0,303 puntos porcentuales al resultado mensual. No obstante, se observó una disminución en los precios del limón, el tomate, la maracuyá y en las tarifas por consumo de telefonía móvil y tarifas eléctricas.

¿Qué productos bajaron su precio en noviembre?

El informe técnico del INEI indica que los productos que registraron precios a la baja durante noviembre fueron:

  • Maracuyá (-26,79%)
  • Perico (-20,16%)
  • Limón (-19,02%)
  • Manzana israel (-15,01%)
  • Tomate (-14,97%)
  • Mango (-12,13%)
  • Manzana corriente (-9,51%)
  • Cebolla de cabeza (-7,12%)

Inflación nacional en noviembre

Respecto al dato nacional, el índice de Precios al Consumidor registró un ligero incremento de 0,01% en comparación con el mes anterior y una variación acumulada en los últimos doce meses de 1,23%. Dicho comportamiento se debió, centralmente, al desenvolvimiento de las divisiones de Restaurantes y hoteles (0,16%), Bienes y servicios diversos (0,16%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,12%), Salud (0,11%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,09%), entre otros.

En el mes de análisis, 19 ciudades registraron precios a la baja, destacando Puno (-0,62%), Tacna (-0,19%), Lima Metropolitana (0,19%), Piura (-0,17%), Arequipa (-0,16%) y Cajamarca (-0,14%). Por otro lado, siete ciudades experimentaron resultados positivos, entre las que se encuentran, Puerto Maldonado (0,21%), Huancavelica (0,14%), Lima Metropolitana (0,11%), Huaraz (0,10%) y Ayacucho (0,08%).

