Economía

Campaña navideña en Perú: ventas en comercios crecerían 5%, pero sin alcanzar niveles prepandemia

Conglomerados de Gamarra, Polvos Azules y Mesa Redonda despliegan sus mejores ofertas para atraer a compradores, que prefieren regalar juguetes y equipos tecnológicos. Inyección de liquidez impulsaría el incremento de ventas, pero persiste la preocupación por el impacto de la inseguridad.

En Mesa Redonda, los compradores suelen llevar regalos como juguetes, equipos electrónicos, adornos navideños y prendas de vestir para los integrantes de la familia. Foto: Carlos Félix/LR
En Mesa Redonda, los compradores suelen llevar regalos como juguetes, equipos electrónicos, adornos navideños y prendas de vestir para los integrantes de la familia. Foto: Carlos Félix/LR

Resta un mes para que finalice el 2025 y los preparativos para las fiestas ya comenzaron. En un contexto marcado por la inyección de liquidez asociada al retiro AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones de diciembre, miles de familias acuden a diversos conglomerados comerciales para iniciar sus compras y asegurar los regalos que les entregarán a sus seres queridos.

De acuerdo con Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, las ventas de los comercios por Navidad crecerían entre el 5% y 6% en comparación con el 2024. Bajo su análisis, existe un proceso de recuperación del consumo privado debido al aumento del empleo formal y al mayor poder adquisitivo de los consumidores que impulsará las ventas de los negocios.

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

Para tener una visión más clara de este diagnóstico, La República hizo un recorrido por Mesa Redonda y pudo conversar con algunos vendedores, quienes muestran una mejor expectativa frente a la temporada del año pasado. Según Pablo Goytizolo, vocero de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, las ventas en este emporio comercial ascienden a US$20 millones diarios, pero en campaña navideña, dicha cifra se duplica. Lo que suelen llevar más los compradores son juguetes para los pequeños de la casa, coches para bebés, bicicletas, tablets, ropa y calzado de todo tipo.

“La campaña navideña es aquella en la que vendemos más variedad de productos. En esta temporada, una persona que llega a Mesa Redonda a comprar puede gastar entre S/500 y S/800. Incluso, hay madres de ollas comunes o asentamientos humanos que invierten entre S/1.000 y 1.200 para hacer sus chocolatadas y comprar juguetes para donar”, explicó el dirigente.

La esperada ola de liquidez también ha despertado expectativas positivas en Gamarra. Buscan cerrar el año con una facturación cercana a los S/4.500 millones y mejorar las ventas del año pasado en un 5% o 10%, nos cuenta Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Si bien antes de la pandemia, obtenían ganancias de S/6.500 millones; hoy confían en recuperar, al menos, el 60% de este nivel.

Y es que, en diciembre, las galerías de Gamarra recibirían a cerca de un millón de personas, lo que representa una oportunidad para desplegar sus mejores ofertas y estrategias de venta. Hay outfits completos que van desde los S/25 hacia adelante, así como descuentos entre el 50% y 70% en prendas de niños y adultos.

“Después de cuatro años, podríamos superar el 50% de los niveles de recuperación pre-pandemia. Estamos poniendo nuestra mejor oferta comercial posible en las tendencias, diseño, calidad del producto y precios. Justo, hemos lanzado nuestra Colección Verano 2026 con el apoyo de MiBanco. Esto es beneficioso para nosotros porque el sector de ropa interior tiene más de 50.000 mypes y solo ellos generan más de 50.000 puestos de trabajo”, anotó.

Navidad 2025: negocios preocupados por inseguridad

En Polvos Azules también se respira la Navidad. Los regalos más demandados por los clientes son las zapatillas, ropa deportiva, maletas y artesanías. Para hacer atractivos estos productos, están organizando un sorteo de electrodomésticos a quienes realicen compras mínimas de S/30.

No obstante, la presidenta de este establecimiento comercial, Maribel Gutiérrez, tiene una gran preocupación. Asegura que el incremento de las extorsiones y los robos al paso han afectado la concurrencia del púbico al Centro de Lima, pero sostiene que el resguardo está garantizado. Cuentan con más de 300 cámaras de video vigilancia, así como personal especializado en seguridad ciudadana.

Al igual que Gutiérrez, Susana Saldaña de Gamarra, se muestra preocupada por el avance de la delincuencia en nuestra capital, que los ha obligado a protestar contra la ineficiencia de las autoridades. Explica a este medio que, durante 40 años, solo tenían asignados dos efectivos policiales, lo cual resultaba insuficiente. Gracias a una serie de gestiones y el establecimiento de un grupo de trabajo con la Policía Nacional, se han destinado 360 efectivos para la última campaña comercial del 2025.

”Nosotros hemos hecho un cálculo y nos dio como resultado que la inseguridad impacta en alrededor del 15% al 20% de las ventas y la inversión. Por eso, es que estamos muy pendientes y reclamando al gobierno. Sin seguridad no existe empresa, negocio o país económicamente que avance”, enfatizó.

En Mesa Redonda, Pablo Goytizolo cuenta que varias cuadras están invadidas por 14.000 ambulantes del sector informal. Lamentablemente, grupos minúsculos se han adueñado de los espacios y cobran cupos a los vendedores, a vista y paciencia de la Policía. Critica la implementación del plan “Navidad Segura”, ya que sus medidas constituyen graves riesgos para el comercio formal.

En detalle, considera que la determinación de un aforo de 34.000 a 38.000 personas es inviable y perjudicial, puesto que el emporio comercial recibe a más de 400. 000 visitantes en diciembre. Además, exigen a la Municipalidad de Lima que adopte medidas orientadas a desocupar las calles, y garantizar la seguridad y orden en la zona a partir de una comunicación más efectiva con los empresarios formales. “Las autoridades desconocen la realidad de Mesa Redonda. Han sacado varios decretos de alcaldía, pero no han funcionado”, agregó.

Expectativas de comercios hacia 2026

Para Daniel Hermoza, este ha sido un “año perdido” a nivel económico, ya que las autoridades gubernamentales no han tenido la suficiente visión de ayudar a la micro y pequeña empresa. Pese a ello y a la incertidumbre electoral, confía que los resultados de la campaña navideña ayuden a sostener dos meses complicados del verano como enero y febrero del 2026.

“Los fenómenos electorales del próximo año harán que el aparato del Estado se frene y el sector privado estará atento a los resultados. Por eso, es que esta campaña navideña es importante para captar fondos que permitan enfrentar los dos primeros meses del año y tener recursos para la temporada escolar”, indicó.

Tanto Gutiérrez como Saldaña comparten su preocupación respecto al recambio de autoridades en todos los niveles que afrontará el país. En opinión de la empresaria de Gamarra, las decisiones de inversión suelen contraerse entre un 5% y 10% durante este tipo de contextos, así como la ejecución de proyectos previstos.

Mientras tanto, en el tintero aparecen demandas como la promoción del acceso a financiamiento para las mypes y la lucha contra la competencia desleal asociada al dumping, el contrabando y la ropa usada. “Una tarea pendiente es que se tomen medidas concretas contra este flagelo que quiebra empresas y daña nuestra industria, que es la que más empleos genera”. complementó Saldaña.

Desde Mypes Unidas levantan su voz de protesta ante la ausencia del reglamento de la Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de la micro y pequeña empresa, que fue promulgada en mayo de este año. Pese a que se reunieron con el titular de Produce para pedirle que dicha norma fuera modificada en el pedido de facultades al Gobierno, su planteamiento no fue considerado.  

Juguetes son los regalos más solicitados en Navidad

  • Consultados por este medio, los clientes en Mesa Redonda reconocieron que recién han empezado a realizar sus compras navideñas. En la mayoría de casos, suelen regalar juguetes para niños.
  • Para los vendedores de este emporio comercial, la situación de sus negocios no ha mejorado como esperaban, pero muestran optimismo respecto a que la campaña navideña impulsen sus ingresos.
