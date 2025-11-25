Gratificación por Navidad 2025: ¿qué montos se cobra y qué trabajadores reciben el beneficio en diciembre?

El pago de la gratificación en Perú despierta gran interés entre los trabajadores formales, quienes esperan este ingreso adicional que se otorga dos veces al año, en julio y diciembre. Conforme se acerca el último mes del 2025, aumenta la expectativa por conocer quiénes recibirán este beneficio, a cuánto ascenderá el monto que les corresponde y cuáles serán las fechas exactas de depósito establecidas por las empresas.

La llamada “grati” representa un importante apoyo económico para miles de familias, ya que se suma directamente al sueldo mensual y puede destinarse al pago de deudas, compras navideñas, ahorro o inversiones personales.

Gratificación por Navidad 2025: ¿quiénes lo reciben?

La gratificación de diciembre será otorgada a todos los trabajadores del sector privado, tanto aquellos que laboran a tiempo completo como quienes tienen jornadas a tiempo parcial. Este beneficio también alcanza a los trabajadores de las cooperativas, siempre que estén en planilla y cumplan con las condiciones establecidas por la ley.

¿Cuándo pagan la gratificación por Navidad?

De acuerdo con lo establecido por la Sunafil, las empresas tienen como fecha límite el 15 de diciembre para realizar el depósito de la gratificación de Navidad. No cumplir con este plazo constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, lo que puede generar importantes sanciones económicas. Las multas varían según el tipo y tamaño de la empresa: desde aproximadamente S/ 2.070 para las pequeñas empresas, hasta superar los S/ 120.000 en el caso de compañías que no pertenecen al régimen MYPE.

¿Cómo se calcula la gratificación por Navidad 2025?

El cálculo de la gratificación de diciembre depende del tiempo efectivamente laborado durante el semestre. Si el trabajador ha cumplido los seis meses completos —del 1 de julio al 31 de diciembre—, recibirá una remuneración mensual íntegra como gratificación.

Debido a que este beneficio se paga en la primera quincena de diciembre, se asume que el trabajador culminará el mes de manera regular, por lo que se considera el semestre completo para efectos del depósito.

En los casos en que el trabajador no haya laborado los seis meses, el monto será proporcional: se otorgará un sexto de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado.