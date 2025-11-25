HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Congreso alista golpe a la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Gratificación por Navidad 2025: ¿qué montos se cobra y qué trabajadores reciben el beneficio en diciembre?

La gratificación que se pagará en diciembre genera gran expectativa entre trabajadores formales, quienes podrán recibir este ingreso adicional. Este beneficio se pagará hasta el 15 de diciembre de 2025.

Trabajadores podrán recibir en diciembre la gratificación por Navidad 2025.
Trabajadores podrán recibir en diciembre la gratificación por Navidad 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El pago de la gratificación en Perú despierta gran interés entre los trabajadores formales, quienes esperan este ingreso adicional que se otorga dos veces al año, en julio y diciembre. Conforme se acerca el último mes del 2025, aumenta la expectativa por conocer quiénes recibirán este beneficio, a cuánto ascenderá el monto que les corresponde y cuáles serán las fechas exactas de depósito establecidas por las empresas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La llamada “grati” representa un importante apoyo económico para miles de familias, ya que se suma directamente al sueldo mensual y puede destinarse al pago de deudas, compras navideñas, ahorro o inversiones personales.

TE RECOMENDAMOS

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

PUEDES VER:Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

lr.pe

Gratificación por Navidad 2025: ¿quiénes lo reciben?

La gratificación de diciembre será otorgada a todos los trabajadores del sector privado, tanto aquellos que laboran a tiempo completo como quienes tienen jornadas a tiempo parcial. Este beneficio también alcanza a los trabajadores de las cooperativas, siempre que estén en planilla y cumplan con las condiciones establecidas por la ley. 

¿Cuándo pagan la gratificación por Navidad?

De acuerdo con lo establecido por la Sunafil, las empresas tienen como fecha límite el 15 de diciembre para realizar el depósito de la gratificación de Navidad. No cumplir con este plazo constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, lo que puede generar importantes sanciones económicas. Las multas varían según el tipo y tamaño de la empresa: desde aproximadamente S/ 2.070 para las pequeñas empresas, hasta superar los S/ 120.000 en el caso de compañías que no pertenecen al régimen MYPE.

¿Cómo se calcula la gratificación por Navidad 2025?

El cálculo de la gratificación de diciembre depende del tiempo efectivamente laborado durante el semestre. Si el trabajador ha cumplido los seis meses completos —del 1 de julio al 31 de diciembre—, recibirá una remuneración mensual íntegra como gratificación.

Debido a que este beneficio se paga en la primera quincena de diciembre, se asume que el trabajador culminará el mes de manera regular, por lo que se considera el semestre completo para efectos del depósito.

En los casos en que el trabajador no haya laborado los seis meses, el monto será proporcional: se otorgará un sexto de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado.

Notas relacionadas
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Pago de aguinaldo por Navidad 2025 para trabajadores del sector público en Perú: estos son los regímenes que reciben el beneficio

Pago de aguinaldo por Navidad 2025 para trabajadores del sector público en Perú: estos son los regímenes que reciben el beneficio

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS
Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Economía

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

JPMorgan: América del Sur tendrá un rol clave en la economía global de 2026 por energía, minerales y nueva geopolítica

Aerolíneas rechazan TUUA de transferencia del Jorge Chávez que supera los S/30 para conexiones internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025