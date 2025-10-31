HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Keiko Fujimori postulará a la presidencia... por cuarta vez | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Mypes en Perú: buscan impulsar su crecimiento e internacionalización ante caída del empleo

En 2024, las micro y pequeñas empresas redujeron su participación en la PEA en 3,1%, pese al crecimiento de la economía peruana.

Las mypes solo generan el 45% de empleo
Las mypes solo generan el 45% de empleo | Composición UDEP

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) son el motor de la economía peruana, al representar el 99,7% del total de empresas del país, un escenario similar al que se vive en otros países de América Latina.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, esta amplia representación no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de generación de empleo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2025), las Mypes concentraron el 45,2% del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA) en 2024, cifra que representa una caída de 3,1% en comparación con el año anterior.

Esta reducción se produjo a pesar de que la economía peruana creció 3,3% durante el mismo periodo, lo que sugiere que las causas de la desaceleración son principalmente internas al sector.

CEIB pide al Gobierno peruano fortalecer la articulación público-privada

En el marco del lanzamiento del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, evento internacional orientado a reforzar las políticas públicas y privadas dirigidas a este segmento empresarial, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) pidió al Gobierno peruano una mayor articulación con el sector privado para impulsar el crecimiento de las Mypes y mejorar las cifras de empleabilidad.

“Ha llegado el momento de la acción, de dar un salto cualitativo. Es hora de que tanto el Gobierno como las empresas se sienten y determinen los mecanismos para impulsar a las Mypes, para ayudarlas a crecer e internacionalizarse”, señaló Narciso Casado, secretario permanente del CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Asimismo, Casado resaltó que el diagnóstico del sector empresarial deja varias tareas pendientes. Según la última encuesta del CEIB, más del 64% de las empresas encuestadas en América Latina no han sido capaces de exportar, y el mismo porcentaje se financia con recursos propios, lo que refleja las vulnerabilidades estructurales que limitan su crecimiento a largo plazo.

“Esa pedagogía que hacemos las organizaciones empresariales se tiene que hacer también desde los gobiernos centrales, considerando que las empresas no somos el problema, sino que somos una parte importantísima de la solución”, añadió Casado.

VII Foro Iberoamericano de la Mipyme: Territorio, Talento y Transformación

El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, bajo el lema “Pequeñas empresas para grandes países: Territorio, Talento y Transformación”, fue presentado al Gobierno peruano en septiembre pasado y tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para fortalecer a las Mypes e impulsar su desarrollo.

El evento se realizará los días 27 y 28 de noviembre en Tenerife, España, y también será transmitido de forma virtual. Los interesados pueden inscribirse a través del portal oficial: https://mipyme.espacioempresarialiberoamericano.org/.

Notas relacionadas
BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

LEER MÁS
El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

LEER MÁS
Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

Lima concentra el mayor número de MYPEs en el país

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

LEER MÁS
Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

Fonavi: devolución a lista 22 será a fines de diciembre y cobrarán beneficiarios mayores de 65 años

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Economía

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025