Mypes en Perú: buscan impulsar su crecimiento e internacionalización ante caída del empleo

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) son el motor de la economía peruana, al representar el 99,7% del total de empresas del país, un escenario similar al que se vive en otros países de América Latina.

Sin embargo, esta amplia representación no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de generación de empleo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2025), las Mypes concentraron el 45,2% del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA) en 2024, cifra que representa una caída de 3,1% en comparación con el año anterior.

Esta reducción se produjo a pesar de que la economía peruana creció 3,3% durante el mismo periodo, lo que sugiere que las causas de la desaceleración son principalmente internas al sector.

CEIB pide al Gobierno peruano fortalecer la articulación público-privada

En el marco del lanzamiento del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, evento internacional orientado a reforzar las políticas públicas y privadas dirigidas a este segmento empresarial, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) pidió al Gobierno peruano una mayor articulación con el sector privado para impulsar el crecimiento de las Mypes y mejorar las cifras de empleabilidad.

“Ha llegado el momento de la acción, de dar un salto cualitativo. Es hora de que tanto el Gobierno como las empresas se sienten y determinen los mecanismos para impulsar a las Mypes, para ayudarlas a crecer e internacionalizarse”, señaló Narciso Casado, secretario permanente del CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Asimismo, Casado resaltó que el diagnóstico del sector empresarial deja varias tareas pendientes. Según la última encuesta del CEIB, más del 64% de las empresas encuestadas en América Latina no han sido capaces de exportar, y el mismo porcentaje se financia con recursos propios, lo que refleja las vulnerabilidades estructurales que limitan su crecimiento a largo plazo.

“Esa pedagogía que hacemos las organizaciones empresariales se tiene que hacer también desde los gobiernos centrales, considerando que las empresas no somos el problema, sino que somos una parte importantísima de la solución”, añadió Casado.

VII Foro Iberoamericano de la Mipyme: Territorio, Talento y Transformación

El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, bajo el lema “Pequeñas empresas para grandes países: Territorio, Talento y Transformación”, fue presentado al Gobierno peruano en septiembre pasado y tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para fortalecer a las Mypes e impulsar su desarrollo.

El evento se realizará los días 27 y 28 de noviembre en Tenerife, España, y también será transmitido de forma virtual. Los interesados pueden inscribirse a través del portal oficial: https://mipyme.espacioempresarialiberoamericano.org/.