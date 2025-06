Día del Padre en Perú 2025: gasto promedio de familias llega a los S/150

El Día del Padre representa una oportunidad no solo para reunir a las familias en torno a esta fecha especial, sino también para incentivar las ventas en los negocios. Según un reciente estudio del Grupo de Investigación de Mercados de la Universidad San Ignacio de Loyola, el 94% de los limeños planeó comprar un regalo para su progenitor, con un gasto promedio que alcanza los S/150.

En detalle, el 41,1% de los participantes destinó entre S/100 y S/200, mientras que el 34% optó por gastar entre S/50 y S/100. Solo un 15,1% invirtió un poco más: entre S/200 y S/500, y un 7,1% gastará menos de S/50. Sin lugar a dudas, las galerías de Gamarra, restaurantes y centros comerciales han puesto lo mejor de su repertorio de ofertas para aprovechar el inicio del invierno y los eventos futbolísticos de la semana.

Precisamente, Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), compartió su entusiasmo con La República respecto a que las ventas del sector crezcan en 5% frente al resultado del año anterior. Según detalló, los regalos más demandados provienen de categorías como tecnología, deportes y experiencias.

“Puede ser una marca de textil o tecnología, pero se empiezan a regalar experiencias. Por ejemplo, se está dando que invitan a los papás a una cena en restaurantes, cata de vino, spa o gimnasio y eso hace que la experiencia sea distinta. Además, se vende calzado y a la vez se regala una cena o una noche en hoteles. Entonces, sí hay mucha sinergia con entretenimiento”, explicó Passalacqua.

Durante la campaña por el Día del Padre, el ticket promedio de compra se ubicó entre S/150 y S/250, lo que evidencia un monto superior al año anterior en el que no pasaba de los S/200. Leslie Passalacqua recuerda que el primer trimestre para el sector retail inició con cifras auspiciosas que no repitieron la misma tendencia en los siguientes meses.

Y es que, si bien el flujo de personas en malls se incrementó en abril y mayo entre 6,7% y 6,8% con respecto al mismo mes del 2024, esto no se tradujo en un mayor nivel de ventas. En síntesis, el consumidor se inclinó hacia experiencias y no tanto al retail en la campaña por el Día de la Madre, que no fue de las mejores. Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia lo que resta del año. Se esperan ventas de S/25.000 millones para el primer semestre y un crecimiento superior al 4% durante el 2025.

“Este crecimiento del 4% en ventas está respaldado por la diversificación de formatos, la digitalización y una recuperación progresiva del consumo privado. Es importante señalar que el PBI comercio en su conjunto proyecta un crecimiento de 3,1% para el 2025, alentado por el consumo que mueve la industria retail”, subrayó.

Gamarra y Polvos Azules

Al igual que los centros comerciales, en los conglomerados de Polvos Azules y Gamarra se puede encontrar una variedad de productos con diferentes precios y calidades. Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial del emporio ubicado en La Victoria, esta campaña por el Día del Padre representa alrededor del 15% de las ventas a nivel anual y el ticket promedio de compra equivale a S/50.

Además, los precios van desde los S/10 para adelante, con descuentos que oscilan entre el 50% y 60%. Respecto a los regalos más demandados por los compradores, destacan los polos, camisas y camisetas de diversos equipos de fútbol.

“Nuestra expectativa es que este año lleguemos, al menos, al 60% de los niveles prepandemia que alcanzaba los S/7.000 millones. Estamos trabajando en ello. En la campaña del Día de la Madre nos fue mejor. Ojalá que julio en general siga así. Todo va a depender de la campaña del invierno”, explicó Saldaña.

Por su parte, Maribel Gutiérrez, presidenta del Centro Comercial Polvos Azules, señaló a este medio que, los usuarios nacionales y extranjeros prefieren comprar zapatillas, casacas, chompas y artesanías, que serán obsequiadas a sus padres. En esa línea, la dirigenta espera que las ventas se incrementen durante esta campaña en un 10% respecto al año pasado.

Sin vacilaciones, manifiesta que la principal preocupación de los comerciantes es la inseguridad ciudadana. Pese a que se han sumado a movilizaciones contra el avance de la criminalidad organizada, no ven resultados en las medidas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte.

“Siempre esperamos la fluidez del público en nuestro centro comercial. Nosotros tenemos seis rubros muy importantes: zapatillas importadas, ropa, artesanía, bazar, artefactos, etc. Pero, hay que tomar en cuenta que, a veces, el público, por medidas de seguridad, no sale. Y eso es lo que nos preocupa a los comerciantes, a pesar de que contamos con más de 250 cámaras de seguridad”, cuestionó Gutiérrez.

Con esta opinión coincide Blanca Chávez, vocera de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú). Si bien el Gobierno ha buscado reforzar su presencia en zonas críticas y aumentar el despliegue policial, ella considera que estos esfuerzos no se traducen en una mejora tangible en la seguridad.

“La respuesta del Gobierno frente a la inseguridad es cero. El principal responsable es el Ministerio del Interior, y no hay algo que se pueda decir que están tomando cartas en el asunto”, enfatizó la empresaria.

Lo que viene en 2025

Luego de dos meses con un desempeño a la baja, Leslie Passalacqua confía que el sector retail incremente sus ventas durante julio y agosto, aprovechando la campaña por Fiestas Patrias. Además, refiere que se tiene proyectado la construcción de dos centros comerciales para el segundo semestre del año: en San Juan de Lurigancho, a cargo de Cencosud, y en Rímac, de la mano de la inmobiliaria Besco.

A su turno, Susana Saldaña destaca que la campaña de “invierno” representa casi el 50% de la venta anual en Gamarra. Por eso, anticipa que el segundo semestre de este año generará un fuerte repunte de ventas previo a la Navidad.

“Solamente la campaña de otoño-invierno representa el 45% a 50% de la venta anual. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que esta campaña sea mejor que la del año pasado y ojalá podamos superar las cifras del 2024”, aseveró.

Y ahora que la sensación de frío es más notoria, las personas buscan comidas calientes y el consumo de pescado no es tan alto como en otros periodos. Esto supone un desafío para los restaurantes especializados en comida marina, que suelen reducir sus ventas en esta temporada. Al respecto, Blanca Chávez resalta el ingenio de cada negocio peruano para saber aprovechar la situación y ofrecer alternativas que muestren toda la variedad de su carta a precios accesibles.

Finalmente, Maribel Gutiérrez, apunta a que diciembre es el mes donde los comerciantes de Polvos Azules suelen tener mayores ventas y flujo de asistentes. Actualmente, este centro comercial alberga aproximadamente 2.000 tiendas y las redes sociales se han convertido en unas de sus principales ventanas de promoción de sus productos.