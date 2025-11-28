Rutas de Lima: concejo aprueba ordenanza de emergencia en caso empresa deje de operar el 2 de diciembre

Luego de que la empresa Rutas de Lima advirtiera que dejaría de operar el próximo martes 2 de diciembre ante la suspensión del cobro de dos de sus peajes, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó una ordenanza que declara en situación de emergencia dicha concesión que se extiende por las carreteras Panamericana Norte y Sur.

La regidora de Renovación Popular, Giuliana Calambrogio, sustentó el proyecto de ordenanza, en el que se señala que la Municipalidad de Lima tomará las previsiones del caso para que los servicios de mantenimiento y seguridad en las vías no resulten afectados por el retiro de Rutas de Lima.

También garantizó que la MML ejecutará el Plan Verano 2026, por lo que brindará los servicios correspondientes que aseguren la normal circulación de la Panamericana Sur, sobre todo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo donde aumenta considerablemente el flujo vehicular ante la salida de miles de limeños hacia las playas.

Calambrogio dijo que estas medidas se adoptan sin renunciar a las acciones legales que toma la comuna de Lima por medio de la Procuraduría, ante un supuesto incumplimiento del contrato por parte de la empresa Rutas de Lima.

Rutas de Lima responde

Se debe indicar que el 11 de noviembre, Rutas de Lima anunció que, sin los ingresos de los peajes, se vería obligada a dejar de operar la concesión en tres semanas. El 2 de diciembre se cumple el plazo.

La empresa respondió que la suspensión del cobro de peajes en Villa y Punta Negra generó que pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos y consuma aceleradamente sus reservas de caja operativa.

Rutas de Lima explicó que los gastos de operación y mantenimiento ascienden a 25 millones de soles mensuales, lo cual ya no pueden sostener financieramente. “Pese a que se ha convocado reiteradamente a la MML a reuniones técnicas con este fin hasta ahora no se concreta nada”, respondió hace unos días.