Indecopi confirmó la multa de 44,8 UIT a Interbank por la caída de su aplicación en mayo de 2024. | Foto: composición LR

Indecopi confirmó la multa de 44,8 UIT a Interbank por la caída de su aplicación en mayo de 2024. | Foto: composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó la multa de 44,8 UIT, que equivale a S/239.680, a Interbank. El ente regulador estableció que el banco incumplió en informar oportunamente a sus clientes sobre los problemas de su aplicación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El incidente ocurrido en mayo de 2024 afectó los saldos de las cuentas bancarias de los clientes de Interbank y, en algunos casos, se mostró un saldo de cero soles. La medida fue ratificada en segunda instancia, por lo que se agotó la vía administrativa para la entidad financiera.

TE RECOMENDAMOS El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

Interbank es multada por no brindar información clara tras problemas en su app, según Indecopi

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó la multa de 44,8 UIT contra el Banco Internacional del Perú S. A. A. (Interbank) tras el incidente ocurrido en su aplicación en la mañana del 4 de mayo de 2024. Ese día, los usuarios del banco reportaron una afectación en sus saldos.

Indecopi identificó que la entidad financiera se comunicó en la tarde, por lo que tardó alrededor de cinco horas en responder por las fallas en sus sistemas. La demora afectó a miles de consumidores que pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias. Por tanto, Interbank no brindó información clara, suficiente y de fácil acceso a sus clientes.

Indecopi ordena un programa para prevenir futuros incidentes

Por otro lado, Interbank tendrá que implementar un 'Programa de Cumplimiento Normativo (compliance)'. De esta manera, la entidad reguladora busca prevenir y gestionar futuras fallas operativas como la que ocurrió en mayo de 2024. A su vez, prevé la identificación de riesgos, la implementación de buenas prácticas, mecanismos internos de control, auditorías independientes y capacitación al personal.

La resolución agregó que el banco deberá rectificar cualquier inconsistencia en los saldos afectados de sus clientes y entregar al Indecopi un listado detallado de consumidores perjudicados, el monto involucrado y las acciones adoptadas. La autoridad usará una muestra representativa para verificar el cumplimiento.