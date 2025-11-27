Indecopi realizará este viernes 28 de noviembre, desde las 08:50 a.m., un remate público de bienes embargados a personas naturales y empresas que no cancelaron multas por infracciones a los derechos de los consumidores o por vulnerar la propiedad intelectual. La subasta estará a cargo de la Unidad de Ejecución Coactiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Entre los inmuebles incluidos se encuentran oficinas, casas y estacionamientos ubicados en Lima (San Isidro, Santiago de Surco y Callao), además de un local comercial en Huancayo y propiedades en Puno, Chiclayo, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica y Tacna. Cada bien cuenta con una tasación referencial y será adjudicado al mejor postor conforme a las reglas del remate público. El evento se llevará a cabo en el auditorio de la sede central del Indecopi, situada en la Av. Del Aire 384, San Borja, Lima, a la altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá.

¿Qué deben cumplir los interesados para participar en el remate del Indecopi?

Presentarse con al menos 20 minutos de anticipación al inicio del remate y mostrar el DNI vigente. No se permitirá la participación con documentos vencidos, conforme al artículo 37 de la Ley N° 26497 .

. Acreditar un monto mínimo equivalente al 10% del valor de tasación del bien de interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi .

. En caso de participar como representante de una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Los postores deberán consultar previamente el detalle de los inmuebles, donde figuran sus características y el porcentaje sujeto a remate. Asimismo, se sugiere revisar la partida registral del bien en la SUNARP para confirmar su situación legal.

Para consultas adicionales sobre el remate público, los interesados pueden comunicarse con el martillero Adolfo Salomón Edén Núñez al número 999960970 o a los correos salomoneden1940@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.