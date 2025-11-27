El BCR vende emblemáticas monedas de S/1 de denominación para aficionados y coleccionistas en Perú. | Foto: composición LR/BCR/IA

El BCR vende emblemáticas monedas de S/1 de denominación para aficionados y coleccionistas en Perú. | Foto: composición LR/BCR/IA

El Banco Central de Reserva (BCR) no solo se encarga de administrar la política monetaria en Perú. Además, la entidad vende icónicas monedas de colección, entre las cuales destacan las de S/1 de denominación, que representan personajes o acontecimientos de la historia nacional.

Para ello, los coleccionistas o el público en general deben ingresar a la página del BCR. Las emblemáticas piezas presentan una aleación de plata de 0,925 y tienen un tiraje limitado. Por ello, se recomienda verificar si el ente monetario tiene monedas disponibles. De lo contrario, se deberá esperar hasta la reposición del stock.

¿Cuáles son las monedas del BCR que valen más de S/200?

Los coleccionistas y los aficionados a la numismática que busquen enriquecer su repertorio de monedas pueden visitar el sitio web oficial del Banco Central de Reserva del Perú. De esta manera, tienen la oportunidad de adquirir cada ejemplar por un costo de S/242.

Moneda de los 450 años de la primera moneda acuñada en la Casa de la Moneda de Lima

Fuente: BCR

En el reverso de la moneda figura una representación de la primera moneda acuñada en la Casa de Moneda de Lima rodeada del texto 'Primera moneda acuñada en la Casa de la Moneda de Lima' y en la parte inferior el año 1568.

Moneda del Centenario de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú

Fuente: BCR

En el reverso de la moneda, figura el frontis de la Escuela rodeado del texto 'Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú' y en la parte superior el texto '100 años'.

Moneda del Bicentenario de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú

Fuente: BCR

En el reverso de la moneda, en el centro, se exhibe una composición de la portada del antiguo edificio de la Biblioteca Nacional del Perú, A los lados de la moneda, los textos '200 Años' y 'Biblioteca Nacional del Perú'.

Moneda del 150° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas Perú y Japón

Fuente: BCR

En el reverso de la moneda, se muestra una imagen compuesta por montañas emblemáticas de ambos países: Machu Picchu y el monte Fuji, acompañadas de elementos lineales que evocan en la parte superior al sol naciente y en la parte inferior a la bandera del Perú. Asimismo, se observa la leyenda 'relaciones diplomáticas' y 150 años (esta palabra en carácter japonés), 'Perú - Japón' y los años 1873 - 2023.

Moneda del Bicentenario del Congreso de la República

Fuente: BCR

En el reverso de la moneda, como figura principal, se observa el grupo escultórico alegórico a 'La Constitución', el cual está ubicado en la parte central de la fachada principal del actual edificio del Congreso de la República. La figura femenina central representa a la 'Constitución Política', la figura femenina de la izquierda representa a la 'Justicia' y la de la derecha representa a la 'Ley'. En la parte superior se muestra el texto '1822 - Bicentenario - 2022' y en la parte inferior la frase 'Congreso de la República'.

Moneda del Centenario del natalicio de José Abelardo Quiñones Gonzáles

Fuente: BCR

En el reverso figura el busto de José Abelardo Quiñones y el avión North American NA-50 en el que sacrificó su vida, en la parte superior el nombre de nuestro héroe y en la parte inferior 'Gran General del Aire del Perú'.

¿Qué colecciones de monedas coleccionables tiene el BCR?

El Banco Central de Reserva cuenta con una colección de siete series de monedas que rinden tributo a figuras emblemáticas y destacan la diversidad natural del país, que incluyen su fauna y flora. Además, estas monedas presentan imágenes de icónicas infraestructuras y eventos relevantes en la trayectoria del Perú.

Serie Cerámica Precolombina Peruana.

Serie La Mujer en el Proceso de Independencia del Perú.

Serie Constructores de la República - Bicentenario 1821-2021.

Serie Fauna Silvestre Amenazada del Perú.

Serie Riqueza y Orgullo del Perú.

Serie Recursos Naturales del Perú.

