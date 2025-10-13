HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Economía

Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

El Banco Central de Reserva, a través de su página oficial, anunció el tipo de cambio para el cierre del lunes 13 de octubre. Además, la moneda estadounidense perdió casi 9% en lo que va del año.

El dólar se ha depreciado en 2025 debido a factores internacionales como los aranceles de Trump y la política monetaria de la Fed.
El dólar se ha depreciado en 2025 debido a factores internacionales como los aranceles de Trump y la política monetaria de la Fed. | Foto: IA

La tendencia a la baja del dólar no frena y acaba de marcar un nuevo mínimo en varios años. La moneda estadounidense cotizó en S/3,42 al cierre del mercado de este lunes 13 de octubre, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De esta manera, los peruanos pueden comprar más billetes verdes con menos soles.

El mercado cambiario en Perú vive un momento histórico por la depreciación del dólar, que no ha parado de perder valor en los últimos meses. Es más, el tipo de cambio parece ser inmune, por el momento, a la reciente vacancia presidencial de Dina Boluarte y al nuevo gobierno de José Jerí.

Dólar cierra en S/3,42, según el BCR

El mercado cambiario cerró con un dólar valiendo S/3,42, cifra que no ha registrado desde la pandemia de 2020. Además, la divisa de Estados Unidos ha perdido 8,91% de su valor desde que comenzó 2025 y 8,76% en los últimos doce meses, según el Banco Central de Reserva. A partir de ello, la depreciación se explica por varias razones.

Por un lado, el ente emisor redujo el tope máximo de las tasas de interés para los préstamos que se entregarán entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Sin embargo, el principal motivo responde a factores internacionales, como la política monetaria contractiva de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.

¿El dólar podría aumentar con el nuevo gobierno de José Jerí?

La República consultó los expertos Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) y Juan Acosta, docente de la UPC, para conocer la cotización del dólar a raíz de la vacancia de Dina Boluarte. Según sus expectativas, el tipo de cambio no debería experimentar cambios bruscos tras la destitución presidencial. Por ejemplo, señalaron que la política arancelaria de Donald Trump reduce la demanda de dólares a nivel mundial, lo que disminuye su precio.

