Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años
El Banco Central de Reserva, a través de su página oficial, anunció el tipo de cambio para el cierre del lunes 13 de octubre. Además, la moneda estadounidense perdió casi 9% en lo que va del año.
- EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
- A puertas del retiro AFP, depósitos a plazo fijo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual: ¿Qué entidad lidera?
La tendencia a la baja del dólar no frena y acaba de marcar un nuevo mínimo en varios años. La moneda estadounidense cotizó en S/3,42 al cierre del mercado de este lunes 13 de octubre, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De esta manera, los peruanos pueden comprar más billetes verdes con menos soles.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El mercado cambiario en Perú vive un momento histórico por la depreciación del dólar, que no ha parado de perder valor en los últimos meses. Es más, el tipo de cambio parece ser inmune, por el momento, a la reciente vacancia presidencial de Dina Boluarte y al nuevo gobierno de José Jerí.
TE RECOMENDAMOS
SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ¿El precio del dólar aumentará tras la vacancia de Dina Boluarte y el ascenso de José Jerí? Expertos aclaran qué pasará con el tipo de cambio
Dólar cierra en S/3,42, según el BCR
El mercado cambiario cerró con un dólar valiendo S/3,42, cifra que no ha registrado desde la pandemia de 2020. Además, la divisa de Estados Unidos ha perdido 8,91% de su valor desde que comenzó 2025 y 8,76% en los últimos doce meses, según el Banco Central de Reserva. A partir de ello, la depreciación se explica por varias razones.
Por un lado, el ente emisor redujo el tope máximo de las tasas de interés para los préstamos que se entregarán entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Sin embargo, el principal motivo responde a factores internacionales, como la política monetaria contractiva de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.
PUEDES VER: Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile
¿El dólar podría aumentar con el nuevo gobierno de José Jerí?
La República consultó los expertos Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) y Juan Acosta, docente de la UPC, para conocer la cotización del dólar a raíz de la vacancia de Dina Boluarte. Según sus expectativas, el tipo de cambio no debería experimentar cambios bruscos tras la destitución presidencial. Por ejemplo, señalaron que la política arancelaria de Donald Trump reduce la demanda de dólares a nivel mundial, lo que disminuye su precio.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.