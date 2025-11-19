Por medio de una cartera de iniciativas portuarias y viales bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), valorizadas en más de US$ 850 millones, se presentaron las propuestas durante el seminario “Comercio Exterior e Infraestructura”, organizado por Comex. En este espacio, Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, detalló los proyectos portuarios y viales que forman parte del portafolio de la agencia vinculada al Ministerio de Economía.

El titular de ProInversión resaltó como eje central el proyecto del terminal portuario de Chimbote, valorizado en US$354 millones. Esta infraestructura beneficiará a cerca de 1.2 millones de personas en Áncash, La Libertad, Huánuco y el norte de Lima. Según explicó, su ejecución mejorará la cadena logística de los sectores hortofrutícola, pesquero y minero, con un impacto directo en la competitividad exportadora del norte del país.

Nuevos terminales portuarios avanzan como parte del plan para ordenar la infraestructura en la Amazonía

La cartera incluye los Terminales Portuarios de Saramiriza e Iquitos en Loreto, con una inversión estimada de US$ 181 millones, además de la modernización del Terminal Portuario de Pucallpa en Ucayali, valorizado en US$ 315 millones. Estas obras están orientadas a mejorar el transporte fluvial, elevar la capacidad logística y dinamizar el intercambio comercial entre las regiones amazónicas. Según las proyecciones, más de 1 millón de habitantes en Loreto y cerca de 600 mil en Ucayali resultarían beneficiados por la reducción de costos logísticos y el incremento de la eficiencia operativa.

De acuerdo con ProInversión, el conjunto de estos proyectos permitirá generar más de 1.450 empleos directos, favoreciendo la reactivación económica en zonas clave del país. Además, la entidad informó que avanza la implementación del Port Community System (PCS), una plataforma digital que centralizará información entre operadores portuarios, con el fin de agilizar trámites, reducir tiempos y fortalecer la competitividad de la cadena logística nacional.

ProInversión detalla distribución regional de proyectos viales APP y su impacto en la conectividad nacional

El director ejecutivo expuso un paquete de 22 proyectos de conservación vial bajo el esquema APP, con una inversión superior a US$ 5.5 millones para 15 regiones. La asignación por macrorregiones quedó distribuida en 10 proyectos para el centro por US$ 2.162 millones, 8 para el sur por US$ 2.368 millones, 2 para el norte por US$ 560 millones, uno para oriente por US$ 390 millones y uno para Lima por US$ 93 millones. Según la entidad, estas intervenciones buscan asegurar tránsito continuo todo el año y elevar los niveles de servicio en los corredores.

Del Carpio señaló que la puesta en marcha de estos tramos permitirá reforzar la conexión interregional, reducir tiempos y costos logísticos, y facilitar la articulación entre mercados nacionales e internacionales. La entidad recordó que, desde su creación en 2002, ProInversión adjudicó 33 proyectos de transporte por más de US$ 17 mil millones, lo que permitió que las exportaciones del país se multipliquen por 10 hasta llegar a US$ 74 mil millones en 2024.