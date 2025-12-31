El valor promedio del metro cuadrado en Lima creció levemente en noviembre. Según el último reporte de Urbania Index, el precio de venta en la ciudad alcanzó los S/6.806, lo que representó un alza de 0,2% en el penúltimo mes del año y una caída real de 0,4% durante lo que va del 2025. Además, en los últimos 12 meses se registró un retroceso de 0,3% en términos reales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Adquirir un inmueble de 60 m2 con dos habitaciones y un estacionamiento puede llegar a costar S/424.721, mientras que otro de 100 m2 con tres dormitorios alcanza un valor de S/657.000. San Isidro Sur sigue manteniéndose como la zona más cara para vivir con S/12.097 y Los Olivos Norte es la más barata con S/3.215.

TE RECOMENDAMOS REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Para Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y de Adondevivir, Lima tiene diversos perfiles de compradores que hacen sus búsquedas de forma digital. En el caso de quienes aspiran a conseguir una primera vivienda, el grupo fuerte va desde los 18 hasta los 35 años, a más. Por otro lado, existen familias que necesitan inmuebles con un mayor número de habitaciones debido al crecimiento de sus integrantes.

Conoce los distritos con los precios más baratos de Lima

El reporte de Urbania detalla que los distritos con una mayor variación de precios en noviembre fueron San Juan de Miraflores con 1,9% (S/3.684), seguido de Jesús María (1,6%) y Lince (1,1%), que alcanzan los S/7.574 y S/7.318, respectivamente. A nivel interanual, La Victoria se mantiene a la cabeza del ranking de la inmobiliaria (14,9%), secundado por La Perla y Cercado con 9,8%.

Si nos fijamos en los distritos en los que el valor del metro cuadrado bajó más, encontraremos a Callao y Bellavista. En el caso de esta primera localidad, su precio pasó de S/3.316 a S/3.239 (-2,3%), mientras que la segunda, retrocedió en S/40 (-0,9%), Luego de estas zonas, aparecen Los Olivos y La Molina con -0,7%.

En el penúltimo mes del año, San Martín de Porres (S/3.002), Callao (S/3.239) y Los Olivos (S/3.557) tienen los precios más económicos del mercado inmobiliario en Lima. De acuerdo con Luciano Barredo, Los Olivos tiene un valor accesible que atrae a trabajadores jóvenes y familias que buscan reducir costos, sin alejarse de zonas urbanas.

"Los Olivos es históricamente uno de los distritos con el precio más económico, sin embargo, también fue uno de los que tuvo mayor crecimiento en todo aspecto por los sistema de transporte, centros comerciales, servicios médicos y educativos en el mismo lugar. Recordemos que tiene cercanía con polos laborales en Independencia, SMP y Comas", apuntó.

Urbania: estos son los distritos más caros para vivir

A diferencia de otros meses, Barranco fue desplazado del primer lugar del ranking que aglutina a los metros cuadrados más caros de la ciudad. Ahora, San Isidro lidera el listado con S/9.231. Le siguen Barranco (S/9.161), Miraflores (S/8.670), Jesús María (S/7.574) y Lince (S/7.318). Más abajo aparecen estos distritos:

San Borja: S/7.147

Magdalena: S/6.908

La Victoria: S/6.882

Surquillo: S/6.807

Santiago de Surco: S/6.690

Pueblo Libre: S/6.279

Cercado de Lima: S/6.253

San Miguel: S/6.147

Chorrillos: S/5.718

La Molina: S/5.337

Breña: S/5.222

Ate: S/4.531

La Perla: S/4.393

Alquiler en Lima retrocede

El precio del alquiler en Lima sigue cayendo. Según el informe Index de Urbania, arrendar un departamento de 100 metros cuadrados cuesta S/3.185, lo que revela una contracción de 0,1% en el undécimo mes del año. Sin embargo, en los últimos 12 meses, su valor se mantiene por encima de la inflación, derivando en un aumento real de 3,6%.

San Isidro Financiero presenta el alquiler más caro de la ciudad con S/4.734 por mes, mientras que Los Olivos Norte es el más económico con S/1.444. A nivel distrital, Los Olivos, Chorrillos y La Molina se mantienen como los más baratos con valores de S/1.558, S/2.550 y S/2.566. En la vereda contraria, Barranco (S/4.098), San Isidro (S/3.847) y La Victoria (S/3.625) registran los precios más onerosos de la capital.