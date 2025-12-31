HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     
Economía

Precio del m2 sube a S/6.806 en Lima Metropolitana: estos son los distritos más baratos y caros para vivir

De acuerdo con Urbania, el valor del metro cuadrado en Lima creció 0,2% en noviembre. Además, el 42% de distritos registraron incrementos de precios a nivel interanual.

La Victoria presenta el mayor incremento interanual en noviembre, según el reporte de Urbania. Foto: composición LR/Andina
El valor promedio del metro cuadrado en Lima creció levemente en noviembre. Según el último reporte de Urbania Index, el precio de venta en la ciudad alcanzó los S/6.806, lo que representó un alza de 0,2% en el penúltimo mes del año y una caída real de 0,4% durante lo que va del 2025. Además, en los últimos 12 meses se registró un retroceso de 0,3% en términos reales.

Adquirir un inmueble de 60 m2 con dos habitaciones y un estacionamiento puede llegar a costar S/424.721, mientras que otro de 100 m2 con tres dormitorios alcanza un valor de S/657.000. San Isidro Sur sigue manteniéndose como la zona más cara para vivir con S/12.097 y Los Olivos Norte es la más barata con S/3.215.

Para Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y de Adondevivir, Lima tiene diversos perfiles de compradores que hacen sus búsquedas de forma digital. En el caso de quienes aspiran a conseguir una primera vivienda, el grupo fuerte va desde los 18 hasta los 35 años, a más. Por otro lado, existen familias que necesitan inmuebles con un mayor número de habitaciones debido al crecimiento de sus integrantes.

PUEDES VER: Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Conoce los distritos con los precios más baratos de Lima

El reporte de Urbania detalla que los distritos con una mayor variación de precios en noviembre fueron San Juan de Miraflores con 1,9% (S/3.684), seguido de Jesús María (1,6%) y Lince (1,1%), que alcanzan los S/7.574 y S/7.318, respectivamente. A nivel interanual, La Victoria se mantiene a la cabeza del ranking de la inmobiliaria (14,9%), secundado por La Perla y Cercado con 9,8%.

Si nos fijamos en los distritos en los que el valor del metro cuadrado bajó más, encontraremos a Callao y Bellavista. En el caso de esta primera localidad, su precio pasó de S/3.316 a S/3.239 (-2,3%), mientras que la segunda, retrocedió en S/40 (-0,9%), Luego de estas zonas, aparecen Los Olivos y La Molina con -0,7%.

En el penúltimo mes del año, San Martín de Porres (S/3.002), Callao (S/3.239) y Los Olivos (S/3.557) tienen los precios más económicos del mercado inmobiliario en Lima. De acuerdo con Luciano Barredo, Los Olivos tiene un valor accesible que atrae a trabajadores jóvenes y familias que buscan reducir costos, sin alejarse de zonas urbanas.

"Los Olivos es históricamente uno de los distritos con el precio más económico, sin embargo, también fue uno de los que tuvo mayor crecimiento en todo aspecto por los sistema de transporte, centros comerciales, servicios médicos y educativos en el mismo lugar. Recordemos que tiene cercanía con polos laborales en Independencia, SMP y Comas", apuntó.

PUEDES VER: Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Urbania: estos son los distritos más caros para vivir

A diferencia de otros meses, Barranco fue desplazado del primer lugar del ranking que aglutina a los metros cuadrados más caros de la ciudad. Ahora, San Isidro lidera el listado con S/9.231. Le siguen Barranco (S/9.161), Miraflores (S/8.670), Jesús María (S/7.574) y Lince (S/7.318). Más abajo aparecen estos distritos:

  • San Borja: S/7.147
  • Magdalena: S/6.908
  • La Victoria: S/6.882
  • Surquillo: S/6.807
  • Santiago de Surco: S/6.690
  • Pueblo Libre: S/6.279
  • Cercado de Lima: S/6.253
  • San Miguel: S/6.147
  • Chorrillos: S/5.718
  • La Molina: S/5.337
  • Breña: S/5.222
  • Ate: S/4.531
  • La Perla: S/4.393

PUEDES VER: Alquiler retrocede a S/3.187 en octubre: los distritos más caros y baratos en Lima, según Urbania

Alquiler en Lima retrocede

El precio del alquiler en Lima sigue cayendo. Según el informe Index de Urbania, arrendar un departamento de 100 metros cuadrados cuesta S/3.185, lo que revela una contracción de 0,1% en el undécimo mes del año. Sin embargo, en los últimos 12 meses, su valor se mantiene por encima de la inflación, derivando en un aumento real de 3,6%.

San Isidro Financiero presenta el alquiler más caro de la ciudad con S/4.734 por mes, mientras que Los Olivos Norte es el más económico con S/1.444. A nivel distrital, Los Olivos, Chorrillos y La Molina se mantienen como los más baratos con valores de S/1.558, S/2.550 y S/2.566. En la vereda contraria, Barranco (S/4.098), San Isidro (S/3.847) y La Victoria (S/3.625) registran los precios más onerosos de la capital.

