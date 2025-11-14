Menú del día: aprende a preparar locro de zapallo peruano de la forma más fácil y en casa
Una receta criolla tradicional, nutritiva y sencilla. Descubre cómo preparar locro de zapallo peruano con ingredientes caseros y una receta paso a paso llena de sabor.
El locro de zapallo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, especialmente de la costa y sierra. Reconocido por su textura cremosa y su sabor hogareño, este guiso combina zapallo macre, papa, queso fresco y leche evaporada. Es un clásico que se disfruta en almuerzos familiares y menús diarios, acompañado casi siempre con arroz blanco y huevo frito. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Su origen se remonta a la época precolombina, cuando los antiguos pobladores andinos cocinaban zapallo y papas en ollas de barro. Con la llegada de los españoles, el locro incorporó productos lácteos como el queso y la leche, dando lugar a la versión que conocemos hoy.
Ingredientes para preparar locro de zapallo peruano
El encanto del locro radica en su sencillez. Con pocos ingredientes, se obtiene un plato sustancioso y lleno de sabor. A continuación, la lista para preparar cuatro porciones.
- 1 kilo de zapallo macre pelado y cortado en cubos
- 3 papas blancas medianas
- 1 cebolla roja picada finamente
- 2 dientes de ajo molido
- 2 cucharadas de ají amarillo molido
- 100 gramos de queso fresco cortado en cubos
- ½ taza de leche evaporada
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal, pimienta y comino al gusto
Receta paso a paso del locro de zapallo peruano
La preparación del locro de zapallo no requiere técnicas complicadas. Su secreto está en el punto de cocción del zapallo y las papas, que deben integrarse hasta formar una textura cremosa.
1. Preparar el aderezo:
En una olla grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente. Agrega el ajo molido y el ají amarillo. Cocina por unos minutos hasta obtener una mezcla aromática. Añade sal, pimienta y comino.
2. Incorporar el zapallo y las papas:
Agrega los cubos de zapallo y las papas al aderezo. Mezcla bien para que se impregnen de sabor. Añade una taza de agua caliente o caldo y deja cocinar con la olla semi tapada por unos 20 minutos.
3. Aplastar y espesar:
Cuando el zapallo esté muy tierno, utiliza una cuchara de madera para aplastarlo parcialmente. Esto le dará al guiso su característica consistencia cremosa.
4. Incorporar el queso y la leche:
Añade el queso fresco y la leche evaporada. Cocina a fuego bajo por 5 minutos más sin dejar de mover. Rectifica la sal y retira del fuego.
5. Servir:
Coloca una porción de locro en el plato y acompaña con arroz blanco, huevo frito o plátano dorado. Decora con una hojita de huacatay o perejil picado.
Consejos para un locro de zapallo perfecto
Para que este guiso criollo conserve su textura y sabor característicos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Usa zapallo macre maduro: Esta variedad es ideal por su color intenso y su pulpa suave. Cuanto más anaranjado esté, más cremoso será el resultado.
- No excedas el agua: El locro debe tener consistencia espesa, no caldosa. Añade líquido solo si es necesario durante la cocción.
- Aplasta sin licuar: El secreto está en mantener pequeños trozos de papa y zapallo. No debe quedar completamente homogéneo.
- Integra el queso al final: Agrégalo cuando el guiso esté casi listo para evitar que se derrita por completo.
- Aromatiza con huacatay fresco: Esta hierba típica peruana aporta un toque distintivo y resalta el sabor del zapallo.
- Acompañamientos ideales: Sirve con arroz blanco, huevo frito o una porción de palta en rodajas. También puedes añadir plátano dorado para un contraste dulce.