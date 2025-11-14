Menú del día: aprende a preparar locro de zapallo peruano de la forma más fácil y en casa

El locro de zapallo es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, especialmente de la costa y sierra. Reconocido por su textura cremosa y su sabor hogareño, este guiso combina zapallo macre, papa, queso fresco y leche evaporada. Es un clásico que se disfruta en almuerzos familiares y menús diarios, acompañado casi siempre con arroz blanco y huevo frito. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Su origen se remonta a la época precolombina, cuando los antiguos pobladores andinos cocinaban zapallo y papas en ollas de barro. Con la llegada de los españoles, el locro incorporó productos lácteos como el queso y la leche, dando lugar a la versión que conocemos hoy.

Ingredientes para preparar locro de zapallo peruano

El encanto del locro radica en su sencillez. Con pocos ingredientes, se obtiene un plato sustancioso y lleno de sabor. A continuación, la lista para preparar cuatro porciones.

1 kilo de zapallo macre pelado y cortado en cubos

3 papas blancas medianas

1 cebolla roja picada finamente

2 dientes de ajo molido

2 cucharadas de ají amarillo molido

100 gramos de queso fresco cortado en cubos

½ taza de leche evaporada

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal, pimienta y comino al gusto

Receta paso a paso del locro de zapallo peruano

La preparación del locro de zapallo no requiere técnicas complicadas. Su secreto está en el punto de cocción del zapallo y las papas, que deben integrarse hasta formar una textura cremosa.

1. Preparar el aderezo:

En una olla grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que quede transparente. Agrega el ajo molido y el ají amarillo. Cocina por unos minutos hasta obtener una mezcla aromática. Añade sal, pimienta y comino.

2. Incorporar el zapallo y las papas:

Agrega los cubos de zapallo y las papas al aderezo. Mezcla bien para que se impregnen de sabor. Añade una taza de agua caliente o caldo y deja cocinar con la olla semi tapada por unos 20 minutos.

3. Aplastar y espesar:

Cuando el zapallo esté muy tierno, utiliza una cuchara de madera para aplastarlo parcialmente. Esto le dará al guiso su característica consistencia cremosa.

4. Incorporar el queso y la leche:

Añade el queso fresco y la leche evaporada. Cocina a fuego bajo por 5 minutos más sin dejar de mover. Rectifica la sal y retira del fuego.

5. Servir:

Coloca una porción de locro en el plato y acompaña con arroz blanco, huevo frito o plátano dorado. Decora con una hojita de huacatay o perejil picado.

Consejos para un locro de zapallo perfecto

Para que este guiso criollo conserve su textura y sabor característicos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: