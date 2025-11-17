HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 17 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Antes de ir al mercado, revisa los precios de los principales alimentos en Perú: Lima, Callao, Piura, Trujillo, Chiclayo, Puno, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos. ¿Subió o bajó? Conoce los detalles aquí.

¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: URPI-LR
¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: URPI-LR

Con información de URPI-LR

Miles de amas de casa, con la lista en mano, se preparan para comprar los alimentos esenciales para el menú familiar. La República recorrió los principales mercados del Perú para conocer cuáles son las variaciones de los precios en el norte, centro, sur y oriente del país.

¿Quieres saber cuánto gastarás durante la semana del 17 al 23 de noviembre? A continuación, conoce los detalles:

Canasta básica en Lima: así varían los precios

En el mercado Condevilla, en San Martín de Porres, el precio del pescado se incrementó, principalmente del bonito y jurel. Su costo cambió de S/5.00 hasta S/14.00 el kilogramo. Según los comerciantes, su variación se debe a la temporada de veda.

Canasta básica en el norte del Perú: así varían los precios en Trujillo, Chiclayo y Piura

La República accedió a los precios de la canasta básicas en tres regiones del norte del Perú: Trujillo, Chiclayo y Piura. Estos son los siguientes:

  • Trujillo: en el mercado Palermo, más conocido como Mayorista, el favorito de la mesa familiar (pollo) aumentó su preció en S/0.50, llegando a costar hasta S/9.00; mientras que, el chancho se elevó S/2.00 en comparación con la semana previa, costando actualmente S/15.00. Desde el centro de abastos, los vendedores recordaron que esta es la mejor temporada para comprar ciruela debido a su calidad y precio en baja.
  • Piura: en el Mercado Modelo de Piura, el precio del pollo muestra una disminución, actualmente se encuentra en S/8.80. En cuanto a los tubérculos, la papá amarilla (representativo de la región) tiene un costo de S/1.50 el kilogramo, mientras que la yuca cuesta S/3.50 el kilogramo. Por su parte, la menestra lenteja alcanzó los S/6.00 el kilogramo y la cebolla morada a S/2.00 el kilogramo. Los infaltables de la mesa: la java de huevos varía entre los S/10.00 y S/12.00, dependiendo del tamaño; y la cuartilla de limón varía entre S/1.50 y S/2.50.
  • Chiclayo: en el mercado municipal Antenor Orrego, también conocido como Mayorista, el precio se incrementó de S/8.50 a S/8.80. En cuanto al limón, su precio oscila entre S/2.00 y S/5.00 la cuartilla (25 unidades), dependiendo del tamaño. Mientras que, la papa Yungay varía entre S/2.50 y S/3.00, considerando su frescura.

Precios de los mercados en el Norte, Sur, Centro y Oriente del país. Créditos: URPI-LR<br><br>

Precios de los mercados en el Norte, Sur, Centro y Oriente del país. Créditos: URPI-LR

Canasta básica en el sur del Perú: así varían los precios en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna

  • Arequipa: en el mercado de Alto Porongoche, el pollo se mantiene a S/9.5 el kilogramo, mientras que el pescado (jurel) alcanza los S/14.00 el kilogramo y la res a S/19.50. En cuanto a los tubérculos, la papa oscila entre S/1.80 y S/2.00, dependiendo la variedad, el camote se vende a S/2.50 el kilogramo, y la yuca a S/5.00. Por su parte, el tomate cuesta S/3.00, la cebolla a S/1.50 y la cuartilla de limón a S/5.00. Y como se acerca la temporada de verano, las frutas se vuelven infaltables en la mesa familiar. El plátano orgánico tiene un costo de S/4.50, la naranja S/5.50 y la manzana a S/6.00, en el tipo royal.
  • Tacna: en el mercado modelo de Tacna, el precio de la papa, el camote, el choclo y la cebolla se encuentra a S/2.00; mientras que el precio de la yuca, el tomate y la zanahoria está a S/3.00 el kilogramo. Por su parte, el ajo presentó un leve incremento a S/10.00 el kilogramo y el pallar a S/8.00 el kilogramo. En cuanto al arroz, su precio varía entre los S/4.80 y los S/5.20. Y los infaltables: carne de res presenta un costo de S/17.00 el kilogramo, y la java de huevos entre S/5.00 y S/9.00
  • Cusco: en el mercado Cascaparo, el más pedido en el menú familiar (pollo) cuesta S/13 soles, mientras que la pechuga se eleva a S/14.00. Dependiendo de la parte, el costo varía: la pierna con encuentro está a S/11.00, las alitas S/13.00 y el espinazo, ideal para las sopas, está a S/4.00 el kilogramo.
  • Puno: en el mercado Santa Bárbara, en Juliaca, la cebolla se posiciona como el producto más vendido más barato a tan solo S/2.00 el kilogramo. Por su parte el tomate varía entre S/1.50 y S/3.50, dependiendo del tamaño. En cuanto al kilo de limón, su precio se incrementó a S/7.00, en contraste el repollo bajó a S/3.00 la cabeza.

Canasta básica en el oriente del Perú: así varían los precios en Iquitos

  • Iquitos: en el mercado Belén, uno de los más concurrido de la localidad, el precio del pollo se mantiene entre S/15.00 y S/17.00 el kilogramo. En tanto, el ciento de huevos continúa a S/40.00 y el limón a S/6.00 el kilogramo, lo que representa una baja considerable, luego de haber alcanzado picos de hasta S/9.00 soles meses atrás.
