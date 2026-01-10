¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Algunos aportantes de la ONP llegan a la jubilación sin haber aportado los 20 años requeridos como mínimo. | Foto: composición LR/AS Perú - Diario AS/Canal N

Algunos aportantes de la ONP llegan a la jubilación sin haber aportado los 20 años requeridos como mínimo. | Foto: composición LR/AS Perú - Diario AS/Canal N

Las personas interesadas en conocer cómo acceder a una pensión sin haber cumplido el mínimo de aportes exigidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) conforman uno de los grupos que más consultas realizan, ya que muchos afiliados no lograron alcanzar los veinte años de contribuciones requeridos para obtener una pensión bajo el régimen tradicional.

No obstante, estos afiliados solo accederán a un incremento de S/ 100 respecto al monto previo, elevando la pensión a S/ 1,000. Anteriormente, el beneficio era de apenas S/ 893.

¿Qué debo hacer para cobrar la pensión de S/ 1.000 sin haber cumplido con los aportes de la ONP?

Para quienes están próximos a jubilarse y no lograron completar los veinte años de aportes requeridos, existe la posibilidad de acceder a una pensión de S/ 1,000 mediante un préstamo previsional, una alternativa que permite alcanzar el beneficio.

De esta manera, el acceso a este beneficio será posible siempre que se cumplan ciertos criterios establecidos por el sistema previsional, los cuales toman en cuenta los años de aportes acumulados y el tipo de pensión solicitada.

10 años de aportes: Acceso a un préstamo previsional de hasta 12 unidades de aporte si se solicita pensión proporcional especial.

15 años de aportes: Permite un préstamo previsional de hasta 24 unidades de aporte bajo pensión proporcional especial.

20 años de aportes: Da derecho a un préstamo previsional de hasta 36 unidades de aporte en el régimen general.

Descuento: El pago se realiza con rebajos mensuales de la pensión: máximo 30 % en el régimen general y 20 % en pensión proporcional.

Por ello, la entidad recordó que, para acceder a una pensión mensual fija según los años de contribución, se debe tener como mínimo 65 años de edad, presentar documentación que acredite el historial laboral y no haber completado los 20 años de aportes requeridos.

¿Cuáles son los requisitos para presentar acceder al préstamo previsional?

Para presentar la solicitud, el afiliado deberá haber accedido previamente a la condición de jubilado. En ese proceso, la ONP brindará la opción del préstamo previsional, junto con el cálculo de los aportes que faltan para acceder a la pensión de jubilación.

Tras presentar su solicitud de jubilación, la ONP evaluará el caso del afiliado para aprobar si está apto para acceder al préstamo previsional.

A continuación, se detallan los pasos para registrarse y acceder de manera digital a la solicitud del préstamo previsional: