Sociedad

Estado brasileño Mato Grosso busca convertirse en socio estratégico comercial de Perú

Es el mayor productor y exportador de carne de res, maíz y algodón. Invitan a empresarios peruanos a invertir en uno de los 10 estados más competitivos de Brasil.

Estado de Mato Grosso (Brasil) participa en la Expo Alimentaria 2025.
Estado de Mato Grosso (Brasil) participa en la Expo Alimentaria 2025.

En línea con su estrategia de fortalecimiento de mercados prioritarios, el estado de Mato Grosso (Brasil) busca convertirse en socio estratégico comercial de Perú, uno de los emisores clave en la región, a través de la exportación de alimentos de gran calidad, como carne de res, carne de cerdo, leche, maíz, algodón y soya, además de la producción de Etanol a partir del maíz.

Considerando al Perú como un mercado sumamente atractivo para sus productos, el estado de Mato Grosso participa por segundo año consecutivo de la Expo Alimentaria 2025, que se viene realizando del 24 al 26 de setiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, en Surco, feria que se ha convertido en una gran vitrina de negocios para la agroindustria y la exportación de alimentos.

PUEDES VER: Perú busca aumentar sus exportaciones a Brasil, el socio comercial más importante de Sudamérica

lr.pe

Mato Grosso es el mayor productor nacional de maíz, algodón y carne de res en Brasil. Ubicado estratégicamente en el centro de Sudamérica, tiene más de 60% de área natural protegida, siendo el mayor productor agrícola de Brasil desde el 2018 y el mayor exportador agrícola de los últimos años.

El PBI industrial del estado de Mato Grosso se triplicó en la última década y figura entre los 10 estados más competitivos del gigante sudamericano.

Dentro de la importante delegación que participa de la Expo Alimentaria 2025 en Lima, está presente el Secretario de Desarrollo Económico de Mato Grosso, César Miranda, y el presidente de la agencia de inversión Invista en Mato Grosso, Mirael Praeiro.

Ellos invitaron a los empresarios peruanos a invertir en Mato Grosso en importantes sectores como agronegocios, infraestructura y logística, industria alimentaria, energía renovable, minería, turismo, bioeconomía, biotecnología, comercio electrónico, servicios e innovación, entre otros.

