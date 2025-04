¿Por qué el pollo a la brasa cuesta tan poco en supermercados? Emprendedor avícola lo revela

El pollo a la brasa es uno de los platos más queridos por los peruanos, pero en los últimos años surgió una pregunta recurrente entre los consumidores: ¿por qué en los supermercados un pollo rostizado cuesta mucho menos que en una pollería tradicional? La respuesta, inesperada para muchos, llegó durante una emisión del programa “Hablando Huevadas”, y fue dada por un joven comerciante que sorprendió a los conductores y a la audiencia con su explicación.

La revelación, que se viralizó en YouTube, generó un intenso debate sobre la calidad y origen del pollo rostizado que se ofrece en los principales supermercados del país. El testimonio ofrecido ha encendido las redes sociales, con miles de usuarios opinando sobre el verdadero valor nutricional y comercial de este platillo tan popular.

Pollo rostizado en supermercados de Perú. Foto: difusión

¿Por qué el pollo a la brasa es más barato en los supermercados? Esta es la verdadera razón

Aunque muchas personas asumen que el precio del pollo a la brasa en supermercados es menor por tratarse de una estrategia comercial o por ventas al por mayor, la verdad apunta a un tema poco conocido: el tipo de ave utilizada para su preparación. El joven emprendedor explicó que su familia posee una avícola en San Juan de Lurigancho y que, en el proceso de clasificación, existen aves que no cumplen con los estándares de venta por kilo.

"Cuando los pollos llegan al peladero, se separan en buenos y malos", declaró durante su intervención en el programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. "Los que no dan el peso ideal o están más delgados, se venden por unidad y no por kilo", añadió. Estos animales, que aún son aptos para el consumo, no cumplen con los requisitos comerciales exigidos por pollerías o mercados tradicionales, y por eso se destinan a grandes cadenas.

El método de cocción también juega un papel importante. A diferencia del pollo a la brasa tradicional, que se cocina sobre carbón y requiere de un proceso más elaborado, el pollo en supermercados es rostizado en hornos industriales, lo que permite preparar grandes cantidades en menor tiempo y a un costo operativo más bajo.

¿Qué son los pollos de descarte y por qué se venden más baratos?

El término pollos de descarte se refiere a aquellos ejemplares que, tras el pelado y selección en las plantas avícolas, no alcanzan el peso, el tamaño o la contextura óptima para la venta por kilo. Estos suelen ser más delgados, con menos carne, y en algunos casos, presentan deformaciones leves que no afectan su consumo, pero sí su presentación.

"Esos pollos flacos o chupados se venden entre S/3 y S/4 la unidad", detalló el entrevistado. Esta diferencia de precio, que puede parecer mínima, se traduce en una gran ventaja para los supermercados, que logran ofrecer un producto terminado a precios accesibles.

Así, el pollo rostizado entero con papas fritas puede encontrarse en Plaza Vea y Tottus por S/27.90; en Metro, a S/28.90; y en Wong, a S/32.90. Los consumidores, atraídos por la conveniencia y el precio, suelen comprar estos productos, especialmente los fines de semana. Sin embargo, muchos desconocen que estos platos no corresponden al pollo a la brasa tradicional, sino a una versión más económica, cocida al horno con condimentos similares, pero sin la técnica característica del carbón.