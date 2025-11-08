HOYSuscripcion LR Focus

Menú del día: aprende a preparar tallarines rojos con pollo de la forma más fácil y en casa

Una receta clásica de la gastronomía peruana que combina sabor, tradición y practicidad. Aprende cómo preparar tallarines rojos con pollo con los ingredientes justos y pasos sencillos.

Tallarines rojos con pollo: ingredientes y receta para cocinar hoy

Los tallarines rojos con pollo forman parte del repertorio indispensable de la cocina criolla peruana. Se trata de un plato de fuerte arraigo popular, presente tanto en menús caseros como en almuerzos escolares y festividades familiares. Su origen remonta al mestizaje culinario con influencias italianas, pero con una identidad netamente local gracias al ají panca, el orégano y los tomates frescos que le otorgan un sabor inconfundible. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El chef Javier Ampuero, docente de Le Cordon Bleu Lima, afirma que “la clave de unos buenos tallarines rojos está en la calidad del sofrito y en una cocción adecuada de la presa de pollo”. Con esta receta, cualquier persona puede replicar el sabor de casa sin complicaciones.

Ingredientes para preparar tallarines rojos con pollo

Esta preparación no requiere insumos difíciles ni costosos. Los siguientes ingredientes alcanzan para cuatro porciones generosas y están disponibles en cualquier mercado o supermercado del país:

  • 400 gramos de tallarines tipo spaghetti
  • 4 presas de pollo (pierna, muslo o pechuga)
  • 4 tomates maduros
  • 1 cebolla roja grande
  • 2 cucharaditas de ajo molido
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • 1 taza de caldo de pollo o agua
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite vegetal

Receta paso a paso del tallarines rojos con pollo

El proceso para preparar estos tallarines rojos con pollo no demanda experiencia previa en cocina. Con los pasos adecuados, el resultado será sabroso y equilibrado.

  1. Preparar el pollo:
    Lava y seca bien las presas. Agrega sal, pimienta y un chorrito de aceite. En una olla caliente, sella las piezas hasta que estén doradas por ambos lados. Retíralas y resérvalas.
  2. Hacer el aderezo base:
    En la misma olla, añade más aceite si es necesario. Sofríe la cebolla picada finamente hasta que esté transparente. Incorpora el ajo y el ají panca, mezcla bien por tres minutos. Agrega los tomates previamente licuados y la pasta de tomate. Cocina a fuego medio por al menos 10 minutos.
  3. Guisar el pollo:
    Vuelve a colocar las presas de pollo en la salsa. Agrega el caldo, la hoja de laurel y el orégano. Tapa la olla y deja cocinar durante 25 a 30 minutos, o hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese.
  4. Cocer los tallarines:
    Mientras el pollo se cocina, hierve los tallarines en una olla grande con agua y sal. Cocina hasta que estén al dente. Escúrrelos sin enjuagar.
  5. Integrar y servir:
    Puedes mezclar los tallarines con parte de la salsa o servir la pasta por separado con el pollo encima. Añade queso parmesano al gusto si deseas un toque extra de sabor.

Consejos para unos tallarines rojos perfectos

Una buena técnica y algunos detalles marcan la diferencia entre un plato común y uno inolvidable. Estos consejos optimizan el resultado final:

  • Sofríe bien el aderezo: El secreto de una salsa intensa está en el tiempo que se le dedica al sofrito. No apresures este paso.
  • Usa ají panca molido fresco: Evita sobrecargar la preparación con condimentos industriales. El ají natural realza el sabor criollo.
  • Agrega zanahoria rallada si deseas dulzor natural: Esta variación es común en hogares donde se busca equilibrar la acidez del tomate.
  • Controla la cocción del pollo: Un pollo sobrecocido pierde jugosidad. Retíralo del fuego cuando esté tierno, pero no seco.
  • Hierve la pasta con suficiente agua y sal: Esto asegura que no se pegue y que mantenga su textura ideal.
