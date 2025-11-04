HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
EN VIVO

Todo sobre el paro de transportistas y madre de Flipown en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

Ministra de Economía manifestó la voluntad de dialogar con quienes piden una nueva ampliación del Reinfo. No obstante, congresistas cuestionaron la ausencia del Ejecutivo en mesa de trabajo que analiza predictamen.

Desde el Ejecutivo todavía no hay una posición respecto a la propuesta del Congreso de ampliar el Reinfo por un año más. Foto: composición LR/MEF/Congreso
Desde el Ejecutivo todavía no hay una posición respecto a la propuesta del Congreso de ampliar el Reinfo por un año más. Foto: composición LR/MEF/Congreso

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, recalcó que no está en agenda de debate del gobierno una nueva ampliación del Reinfo, mecanismo que ha servido como escudo de impunidad de la minería ilegal. Y es que, la prórroga del registro culmina su vigencia el 31 de diciembre del 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“La posición de este gobierno es escuchar a ambas partes. Nosotros estamos claros de que no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación. Sin embargo, la dirección que se ha dado es escuchar al sector que si está pidiendo una ampliación y ver qué salida gradual se les puede dar. Esto no necesariamente pasa por una ampliación del Reinfo, no es algo que hayamos discutido”, refirió.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI USA BIENES DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Dicha aseveración se asemeja a lo declarado a Panorama por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien dejó entrever que todavía no hay una decisión del gobierno respecto al tema. Según dijo, se encuentran a la espera de lo que resuelva el Congreso y de acuerdo a eso, se pronunciarán.

PUEDES VER: ¿Reinfo hasta el 2030? Pasión Dávila insiste en ampliar el proceso de formalización minera

lr.pe

Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa minera

Mientras la titular del MEF manifestaba su voluntad de dialogar con los gremios de la minería artesanal que abogan por una extensión del Reinfo, se desarrollaba la mesa de trabajo en el Congreso sobre el predictamen que amplía el proceso de formalización minera, sin la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo. En más de una oportunidad, tanto parlamentarios como representantes de la Confemin cuestionaron la falta de voluntad política del gobierno.

Precisamente, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, hizo notar la ausencia de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Desarrollo Agrario y Riego, pese a que habían sido inicialmente citados. En su lugar, asistieron funcionarios del Minem, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Osinergmin, Senace, Ingemmet y otras entidades.

"Tengo que expresar mi malestar porque no hemos contado con la presencia de los titulares de los ministerios. Ellos debieron estar presentes porque este es un gabinete nuevo. Esta es la percepción que nos vamos a llevar respecto a la posición del Ejecutivo con esta problemática. Desde la Comisión vamos a presentar en los próximos días el predictamen para discutirlo", sostuvo Cutipa.

Por su parte, la legisladora Diana Gonzáles, criticó también la inasistencia de los representantes del gobierno en la mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas. En su opinión, "prefieren pasarle el balón a los especialistas para que respondan las preguntas" y no debería descartarse una interpelación para obligarlos a tomar una postura sobre la norma en discusión.

PUEDES VER: Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

lr.pe

Reinfo: aportes de instituciones sobre predictamen

Como ya informó anteriormente este medio, el texto propuesto por la Comisión de Energía y Minas busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026, suspender los procedimientos de exclusión efectuados por el Minem y reincorporar a los más de 50.000 operadores de la MAPE que fueron apartados del proceso de formalización minera.

Al respecto, Michael Acosta, Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, explicó el proceso de transferencia de funciones al Minem. Según indicó, los gobiernos regionales de San Martín, Ucayali, Lima y Amazonas ya cumplieron con esta tarea, mientras que 10 de ellos han firmado la intención de iniciar este procedimiento. No obstante, existen 9 que no han respondido.

A su turno, Harold Flores de la Dirección General de Formalización Minera, compartió algunas cifras. En estos meses, se han tenido reuniones con 85 empresas titulares de concesiones, de las cuales, 51 han puesto a disposición el contrato de explotación. Hasta el momento, se han logrado suscribir cerca de 1.600 de estos acuerdos entre empresas de la pequeña y gran minería. Pese a ello, 27 de estas compañías se han mostrado renuentes.

Por su parte, el adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, José Luis Quequejana, se mostró a favor de que el Congreso logre la aprobación de la Ley Mape, pero alertó que una nueva ampliación del Reinfo solo servirá si es que cuenta con el respaldo de todos los sectores, viene acompañada de metas y mecanismos de cumplimiento.

PUEDES VER: Reinfo no se amplió y la Confemin levanta su voz de protesta: “El Estado quiere que sigamos ilegales"

lr.pe

Desde el Ministerio del Ambiente, Héctor Benítez, director de la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, hizo énfasis en diferenciar la minería ilegal de la informal. En el caso de esta actividad ilícita se realiza en zonas expresamente prohibidas utilizando maquinarias que contravienen el marco jurídico, mientras que la minería informal carece de requisitos para su formalización, pero se encuentra dentro del proceso de adecuación.

Por último, el director de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, Guido Vásquez, informó que entre el 40% y 50% de los expedientes que ingresan a la ANA son observados o rechazados porque están mal hechos, lo cual retarda la evaluación que se debe hacer. Además de ello, encuentran algunas limitaciones con la falta de personal y presupuesto para ejecutar sus funciones.

"Sí se puede hacer una ampliación, pero siempre y cuando se cumpla con toda la normativa. Si extendemos el IGAFOM para que sean cinco o cuatro años más, nosotros pensamos que es un tiempo muy amplio para conseguir resultados de ambiente favorables. Tenemos una responsabilidad social con las comunidades del entorno donde se genera la minería", sentenció.

Notas relacionadas
¿Reinfo hasta el 2030? Pasión Dávila insiste en ampliar el proceso de formalización minera

¿Reinfo hasta el 2030? Pasión Dávila insiste en ampliar el proceso de formalización minera

LEER MÁS
Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

LEER MÁS
Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

Gratificación y CTS al 100%: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

LEER MÁS
Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025