Desde el Ejecutivo todavía no hay una posición respecto a la propuesta del Congreso de ampliar el Reinfo por un año más. Foto: composición LR/MEF/Congreso

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, recalcó que no está en agenda de debate del gobierno una nueva ampliación del Reinfo, mecanismo que ha servido como escudo de impunidad de la minería ilegal. Y es que, la prórroga del registro culmina su vigencia el 31 de diciembre del 2025.

“La posición de este gobierno es escuchar a ambas partes. Nosotros estamos claros de que no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación. Sin embargo, la dirección que se ha dado es escuchar al sector que si está pidiendo una ampliación y ver qué salida gradual se les puede dar. Esto no necesariamente pasa por una ampliación del Reinfo, no es algo que hayamos discutido”, refirió.

Dicha aseveración se asemeja a lo declarado a Panorama por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien dejó entrever que todavía no hay una decisión del gobierno respecto al tema. Según dijo, se encuentran a la espera de lo que resuelva el Congreso y de acuerdo a eso, se pronunciarán.

Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa minera

Mientras la titular del MEF manifestaba su voluntad de dialogar con los gremios de la minería artesanal que abogan por una extensión del Reinfo, se desarrollaba la mesa de trabajo en el Congreso sobre el predictamen que amplía el proceso de formalización minera, sin la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo. En más de una oportunidad, tanto parlamentarios como representantes de la Confemin cuestionaron la falta de voluntad política del gobierno.

Precisamente, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, hizo notar la ausencia de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Desarrollo Agrario y Riego, pese a que habían sido inicialmente citados. En su lugar, asistieron funcionarios del Minem, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Osinergmin, Senace, Ingemmet y otras entidades.

"Tengo que expresar mi malestar porque no hemos contado con la presencia de los titulares de los ministerios. Ellos debieron estar presentes porque este es un gabinete nuevo. Esta es la percepción que nos vamos a llevar respecto a la posición del Ejecutivo con esta problemática. Desde la Comisión vamos a presentar en los próximos días el predictamen para discutirlo", sostuvo Cutipa.

Por su parte, la legisladora Diana Gonzáles, criticó también la inasistencia de los representantes del gobierno en la mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas. En su opinión, "prefieren pasarle el balón a los especialistas para que respondan las preguntas" y no debería descartarse una interpelación para obligarlos a tomar una postura sobre la norma en discusión.

Reinfo: aportes de instituciones sobre predictamen

Como ya informó anteriormente este medio, el texto propuesto por la Comisión de Energía y Minas busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026, suspender los procedimientos de exclusión efectuados por el Minem y reincorporar a los más de 50.000 operadores de la MAPE que fueron apartados del proceso de formalización minera.

Al respecto, Michael Acosta, Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, explicó el proceso de transferencia de funciones al Minem. Según indicó, los gobiernos regionales de San Martín, Ucayali, Lima y Amazonas ya cumplieron con esta tarea, mientras que 10 de ellos han firmado la intención de iniciar este procedimiento. No obstante, existen 9 que no han respondido.

A su turno, Harold Flores de la Dirección General de Formalización Minera, compartió algunas cifras. En estos meses, se han tenido reuniones con 85 empresas titulares de concesiones, de las cuales, 51 han puesto a disposición el contrato de explotación. Hasta el momento, se han logrado suscribir cerca de 1.600 de estos acuerdos entre empresas de la pequeña y gran minería. Pese a ello, 27 de estas compañías se han mostrado renuentes.

Por su parte, el adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría del Pueblo, José Luis Quequejana, se mostró a favor de que el Congreso logre la aprobación de la Ley Mape, pero alertó que una nueva ampliación del Reinfo solo servirá si es que cuenta con el respaldo de todos los sectores, viene acompañada de metas y mecanismos de cumplimiento.

Desde el Ministerio del Ambiente, Héctor Benítez, director de la Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, hizo énfasis en diferenciar la minería ilegal de la informal. En el caso de esta actividad ilícita se realiza en zonas expresamente prohibidas utilizando maquinarias que contravienen el marco jurídico, mientras que la minería informal carece de requisitos para su formalización, pero se encuentra dentro del proceso de adecuación.

Por último, el director de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, Guido Vásquez, informó que entre el 40% y 50% de los expedientes que ingresan a la ANA son observados o rechazados porque están mal hechos, lo cual retarda la evaluación que se debe hacer. Además de ello, encuentran algunas limitaciones con la falta de personal y presupuesto para ejecutar sus funciones.

"Sí se puede hacer una ampliación, pero siempre y cuando se cumpla con toda la normativa. Si extendemos el IGAFOM para que sean cinco o cuatro años más, nosotros pensamos que es un tiempo muy amplio para conseguir resultados de ambiente favorables. Tenemos una responsabilidad social con las comunidades del entorno donde se genera la minería", sentenció.