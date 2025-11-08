La Carlincatura de hoy 8 de noviembre muestra una balsa con el letrero 'Congreso de la República – ampliación REINFO' flotando sobre un río, en alusión a la intención del Legislativo que busca ampliar nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera. La imagen expone la percepción de que el Congreso sostiene a quienes operan en la minería ilegal, a pesar de los graves daños ecológicos que esta actividad genera en la Amazonía peruana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial