Carlincatura expone cómo el Congreso mantiene a flote la minería ilegal con la ampliación del REINFO
La Carlincatura retrata la intención del Parlamento de extender el Registro Integral de Formalización Minera, medida que diversos sectores consideran un beneficio para la minería ilegal y un retroceso en la lucha ambiental.
La Carlincatura de hoy 8 de noviembre muestra una balsa con el letrero 'Congreso de la República – ampliación REINFO' flotando sobre un río, en alusión a la intención del Legislativo que busca ampliar nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización Minera. La imagen expone la percepción de que el Congreso sostiene a quienes operan en la minería ilegal, a pesar de los graves daños ecológicos que esta actividad genera en la Amazonía peruana.
Carlincatura del 8 de noviembre de 2025.