HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Sociedad

Familiares de suboficial herido en enfrentamiento de mineras en Huánuco denuncian abandono de la Policía: “Su salud está empeorando"

Policía herido durante intervención de disputas de tierras en zona minera de Ticlacayán no puede ser trasladado a Lima para ser operado por trámite administrativo de Saludpol, según sus familiares.

Policía herido en enfrentamiento de empresas mineras necesita ser trasladado a Lima para operación.
Policía herido en enfrentamiento de empresas mineras necesita ser trasladado a Lima para operación. | Composición LR | Difusión

El lunes 3 de noviembre el suboficial de la Policía Nacional, Abel Atayauri Chávez, integrante de la comisaria San Rafael fue herido de bala por sujetos armados tras enfrentamiento entre dos concesionarias de empresas mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en Huánuco.

Tras la alerta e intervención de agentes especializados de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la PNP, las víctimas fueron liberadas. Sin embargo, Atayauri Chávez resultó con lesiones por arma de fuego a la altura del pecho, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Hermilio Valdizán.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Tras los exámenes correspondientes, los médicos del nosocomio indicaron a los familiares del suboficial que este debe ser trasladado a Lima para que se le extraiga la bala del cuerpo, ya que en el establecimiento de salud donde se encuentra no lo pueden operar. "El mismo doctor está solicitando el traslado", expresó su pariente a La República.

PUEDES VER: Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

lr.pe

Denuncian abandono de la PNP

Pilar Atayauri Gómez, prima del agente, contó a este medio que se sienten abandonados por la Policía, ya que están pidiendo comunicarse con los altos mandos para que se agilice los trámites documentarios para evacuar al suboficial a Lima vía área. "Mi primo tiene el proyectil en el pecho, cada día tiene más dificultades en su salud", sentenció.

"La Policía debe hacer los documentos, ellos dicen que lo han hecho, pero ahora nos meten trabas de que Saludpol no compran los pasajes. Solo es para él (suboficial) que tiene que viajar... Lo han dejado abandonado acá en el hospital", exclamó su familiar.

Allegados a Abel Atayauri exigen al Ministerio del Interior que se pronuncien para trasladar al suboficial a un establecimiento médico adecuado para su intervención quirúrgica. "No es algo leve, tiene un proyectil en el pecho. Nadie se ha acercado, ni el coronel ni el general. Nadie... Es la salud de mi familiar, no estamos hablando de un animal", comentó afectada la pariente del suboficial.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

lr.pe

Empresas mineras se enfrentan por territorios

De acuerdo con medios locales, la disputa de las tierras se habría desatado por el enfrentamiento de las concesionarias mineras de Raíces de Ñausacocha y Clara Katherine Fernández, inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fuentes cercanas comentaron a La República que estas dos empresas presentan conflictos territoriales en Ticlacayán, una zona de extracción minera informal desde hace meses.

Esta información fue confirmada por el general PNP Eloy Lara Bendezú, quien dijo que las dos concesionarias quieren sobreponer su poder por medio de "actos vandálicos", ya que actúan con armas de fuego. Asimismo, no descartó que se esté contratando a mineros informales para los atentados. En tanto, se descartó que haya un fallecido y que la zona haya sido tomada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

LEER MÁS
Disputa entre concesionarias mineras desata el miedo en Huánuco: seis policías y un civil secuestrados fueron liberados tras ataque

Disputa entre concesionarias mineras desata el miedo en Huánuco: seis policías y un civil secuestrados fueron liberados tras ataque

LEER MÁS
¿Reinfo hasta el 2030? Pasión Dávila insiste en ampliar el proceso de formalización minera

¿Reinfo hasta el 2030? Pasión Dávila insiste en ampliar el proceso de formalización minera

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

Grupo armado vestido de policías irrumpe mina en Pasco, roba 25 toneladas de mineral con oro y deja a cinco agentes heridos en balacera

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Números ganadores de la Kábala hoy martes 4 de noviembre y cuánto quedó el pozo Buenazo

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025