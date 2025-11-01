HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Jubilados de la ONP en Perú reciben bonificación extra en sus pensiones mensuales al cumplir esta edad en 2025: beneficio se otorga automáticamente

El beneficio para los jubilados de la ONP en Perú está reconocido por el Decreto Legislativo N.º 19990, y se otorga automáticamente y sin trámites adicionales.

Jubilados de la ONP acceden a la bonificación por edad avanzada en Perú.
Jubilados de la ONP acceden a la bonificación por edad avanzada en Perú. | Foto: Composición LR/Andina.

Los jubilados afiliados a la ONP en Perú tienen la posibilidad de recibir la Bonificación por Edad Avanzada (BAE), un beneficio económico que incrementa el monto de su pensión mensual. Este derecho está contemplado en el Decreto Legislativo N.º 19990, y busca reconocer y apoyar a los pensionistas que alcanzan una edad avanzada, otorgándoles un porcentaje adicional sobre su pensión base como parte de las medidas de protección social del Estado.

En esa línea, según las especificaciones, se les da un incremento del 25% adicional. Sin embargo, deben cumplir un cierto requisito para que puedan recibirlo.

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Jubilados de la ONP reciben Bonificación por edad avanzada

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 19990, los jubilados afiliados a la ONP que alcanzan los 80 años de edad tienen derecho a recibir la Bonificación por Edad Avanzada (BAE).

Este beneficio económico se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, como reconocimiento al adulto mayor por su trayectoria y años de contribución al sistema previsional.

Bonificación por edad avanzada para jubilados de la ONP mayores de 80 años

Si cumples con los requisitos, pero aún no percibes el aumento en tu pensión, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pone a tu disposición el Centro de Atención Virtual o la línea telefónica (01 634-222).

¿Cuál es la pensión más alta de la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorga una pensión máxima de S/893 mensuales dentro del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) del Perú. Este monto corresponde a los afiliados que han cumplido 20 años o más de aportes, además de los requisitos establecidos por la normativa previsional vigente.

