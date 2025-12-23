HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Economía

Petroperú sufre nuevos cambios: Elba Rojas se convirtió en la presidenta del directorio de la petrolera estatal

Continúa la inestabilidad en el directorio de Petroperú. El gobierno de José Jerí decidió finalizar el nombramiento de Luis Canales como presidente de la empresa estatal. Su lugar lo ocupará Elba Rojas.

El MEF y el Minem decidieron nuevos cambios en el directorio de Petroperú, que contará con nuevo presidente. Foto: composición LR/Andina
El MEF y el Minem decidieron nuevos cambios en el directorio de Petroperú, que contará con nuevo presidente. Foto: composición LR/Andina

Ha transcurrido más de un mes desde que se eligió al nuevo directorio de Petroperú y los cambios siguen a la orden del día. Esta vez, la Junta General de Accionistas de la empresa estatal, conformada por los representantes del Ministerio de Economía y de Energía y Minas, decidió dar por concluida la designación de Luis Canales como presidente y nombró en su reemplazo a Elba Rojas.

Dicho cambio se produce luego de que la titular del MEF, Denisse Miralles, indicara RPP Noticias que existían una serie de complicaciones y demoras por parte del directorio para responder a la solicitud de información sobre el estado de la petrolera. Además, se vienen acentuando una serie de rumores acerca de un proceso concursal que afrontaría Petroperú, aunque esto fue desmentido a través de un comunicado.

Noticia en desarrollo...

Petroperú: empresa estatal niega que exista solicitud de procedimiento concursal por parte de UNNA Energía

Lote 192 sin socio: Perupetro ratifica que Upland Oil & Gas no cuenta con solvencia financiera suficiente

Petroperú: trabajadores exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

