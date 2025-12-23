Petroperú sufre nuevos cambios: Elba Rojas se convirtió en la presidenta del directorio de la petrolera estatal
Continúa la inestabilidad en el directorio de Petroperú. El gobierno de José Jerí decidió finalizar el nombramiento de Luis Canales como presidente de la empresa estatal. Su lugar lo ocupará Elba Rojas.
Ha transcurrido más de un mes desde que se eligió al nuevo directorio de Petroperú y los cambios siguen a la orden del día. Esta vez, la Junta General de Accionistas de la empresa estatal, conformada por los representantes del Ministerio de Economía y de Energía y Minas, decidió dar por concluida la designación de Luis Canales como presidente y nombró en su reemplazo a Elba Rojas.
Dicho cambio se produce luego de que la titular del MEF, Denisse Miralles, indicara RPP Noticias que existían una serie de complicaciones y demoras por parte del directorio para responder a la solicitud de información sobre el estado de la petrolera. Además, se vienen acentuando una serie de rumores acerca de un proceso concursal que afrontaría Petroperú, aunque esto fue desmentido a través de un comunicado.
Noticia en desarrollo...