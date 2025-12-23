El MEF y el Minem decidieron nuevos cambios en el directorio de Petroperú, que contará con nuevo presidente. Foto: composición LR/Andina

El MEF y el Minem decidieron nuevos cambios en el directorio de Petroperú, que contará con nuevo presidente. Foto: composición LR/Andina

Ha transcurrido más de un mes desde que se eligió al nuevo directorio de Petroperú y los cambios siguen a la orden del día. Esta vez, la Junta General de Accionistas de la empresa estatal, conformada por los representantes del Ministerio de Economía y de Energía y Minas, decidió dar por concluida la designación de Luis Canales como presidente y nombró en su reemplazo a Elba Rojas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Dicho cambio se produce luego de que la titular del MEF, Denisse Miralles, indicara RPP Noticias que existían una serie de complicaciones y demoras por parte del directorio para responder a la solicitud de información sobre el estado de la petrolera. Además, se vienen acentuando una serie de rumores acerca de un proceso concursal que afrontaría Petroperú, aunque esto fue desmentido a través de un comunicado.

TE RECOMENDAMOS ¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Noticia en desarrollo...