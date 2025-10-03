HOYSuscripcion LR Focus

Estos pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus pasajes de vuelo a partir del 27 octubre 2025, vía LAP

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez aplicará la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) para determinados pasajeros, y, según LAP, la medida regirá desde el lunes 27 de octubre.

Pasajeros internacionales que usen el Aeropuerto Jorge Chávez deberán pagar un adicional en sus boletos de viaje desde el 27 de octubre.
Pasajeros internacionales que usen el Aeropuerto Jorge Chávez deberán pagar un adicional en sus boletos de viaje desde el 27 de octubre.

Tras su inauguración, el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez cobrará un adicional dentro de los boletos de viaje para ciertos pasajeros, así se confirmó a través de la actual concesionaria Lima Airport Partners (LAP).

Por ello, se dio a conocer que desde el lunes 27 de octubre aplicará el cobro adicional a través de lo que se conoce como Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA). Esta se cobrará a los pasajeros internacionales que por alguna conexión usen las modernas instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

lr.pe

Aeropuerto Jorge Chávez cobrará este monto a los pasajeros internacionales

La Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicará aquellos vuelos extranjeros que tengan como escala el uso del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Se les cobrará un adicional dentro de sus boletos y los montos son: 12 dólares por persona. Para ello, se destinará módulos físicos dentro del aeropuerto o una plataforma virtual.

Un ejemplo es si un vuelo procedente de Santiago de Chile llega y hace escala en Lima para luego ir a Bogotá, los pasajeros que estén bajo esta modalidad deberán realizar el pago porque están usando instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, según LAP, con la medida se busca cubrir los costos de operación y servicios de conexión prestados a los pasajeros.

¿Cuándo se inauguró el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue inaugurado oficialmente el 31 de mayo de 2025 y comenzó operaciones comerciales el 1 de junio del mismo año, reemplazando por completo al antiguo terminal. Esta moderna infraestructura abarca más de 270.000 m², tiene cinco niveles, 46 mangas de abordaje y una capacidad inicial para 30 millones de pasajeros anuales, proyectándose a 40 millones desde 2026.

La inversión superó los 2.000 millones de dólares y forma parte del megaproyecto de ampliación que incluye una segunda pista de aterrizaje y una nueva torre de control. Aunque su inauguración se retrasó varias veces por observaciones técnicas y problemas de acceso vial, representa un salto significativo en la conectividad aérea del Perú y busca posicionar a Lima como un hub regional en Sudamérica.

