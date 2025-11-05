HOYSuscripcion LR Focus

IPAE, organizador de CADE critica ausentismo de candidatos presidenciales: "No asistir y no dialogar con los empresarios es escapismo"

CADE 2025. Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial discrepó de la postura de los aspirantes a la Presidencia al rechazar la invitación al foro empresarial.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial
Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial | Foto: Aarón Ramos

De los seis candidatos presidenciales invitados a CADE Ejecutivos 2025, solo Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López Chau (Ahora Nación) asistirán este viernes a dicho foro para exponer sus propuestas en el bloque electoral. Los otros cuatro, incluido Mario Vizcarra, quien ayer alegó problemas de salud, decidieron no acudir al principal cónclave empresarial del país.

El presidente de IPAE Acción Empresarial, organizador del CADE, Gonzalo Galdós, respondió fuerte y lamentó la decisión calificándola como una señal equivocada hacia la ciudadanía. "No asistir al CADE y no dialogar con los empresarios no es un acto de valentía, sino de escapismo, e incluso de populismo", afirmó el ejecutivo en conferencia de prensa.

Superintendente de la SBS: "Hasta tres competidores han mostrado su interés de ingresar al mercado de fondo de pensiones"

Galdós explicó que IPAE invitó a los seis candidatos con mayor intención de voto, según las tres encuestas más relevantes al 15 de octubre. "Hemos cumplido con invitarlos. La decisión de no participar es de ellos y sus partidos, pero discrepamos profundamente con esa postura", enfatizó.

Añadió que el foro empresarial no es un evento cerrado del sector privado, sino una plataforma de diálogo nacional. "CADE se transmite en universidades y redes, congrega a miles de jóvenes, y representa un espacio de reflexión cívica sobre el futuro del país", subrayó.

Finalmente, Galdós recordó que el sector privado genera más del 80% del emprendimiento y el empleo en el país, por lo que exhortó a los políticos a no despreciar el diálogo con quienes crean valor e impulsan el desarrollo económico

