Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Economía

Ruptura entre Perú y México por asilo de Betssy Chávez genera impacto en los negocios

Especialistas advierten que la ruptura diplomática entre Perú y México podría afectar el comercio bilateral, la Alianza del Pacífico y las cadenas de suministro regionales, aunque no se prevé un impacto económico inmediato.

Perú y México rompieron relaciones diplomáticas por asilo de Bettsy Chávez
Perú y México rompieron relaciones diplomáticas por asilo de Bettsy Chávez | Composición Jazmmín Ceras

El Gobierno del Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez —investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo— se encuentra asilada en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

El canciller Hugo de Zela calificó el hecho como “un acto inamistoso”, recordando que tanto el actual como el anterior presidente de México “han intervenido reiteradamente en los asuntos internos del Perú”.

Betssy Chávez hoy EN VIVO: Perú rompe relaciones diplomáticas con México y definirá salvoconducto en los próximos días

Frente a esta decisión, Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, señaló que el quiebre en las relaciones era previsible, aunque lamentable.

“El tema se da principalmente por la aceptación del asilo a la ex premier Betssy Chávez, lo cual recuerda lo ocurrido con la esposa del expresidente Castillo. Frente a las acusaciones y el proceso judicial abierto, esta situación hace que las relaciones, lamentablemente, tengan que romperse”, explicó a La República.

Lizarzaburu precisó que la tensión entre ambos países “no es nueva”, y que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador las expresiones de sus autoridades “han deteriorado un vínculo que históricamente fue fraterno”.

Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

El especialista advirtió que, si bien la medida tiene un carácter político, “siempre es negativo romper relaciones comerciales”. Sin embargo, consideró que la decisión era necesaria dadas las circunstancias.

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el intercambio comercial entre Perú y México alcanzó los US$2.500 millones en 2024, con una proyección de crecimiento de 5% para este año.

“Hay un flujo comercial importante, aunque con una balanza negativa para Perú, ya que importamos unos 1.700 millones y exportamos cerca de 900 millones”, detalló.

Los principales productos que Perú envía a México son café, cacao y quinua, mientras que desde el país norteamericano se importan bienes de tecnología e insumos para la industria metalúrgica.

En ese contexto, Lizarzaburu subrayó que “no se prevé una afectación significativa al comercio bilateral ni la aplicación de medidas arancelarias”. No obstante, advirtió que el impacto podría sentirse en los mercados financieros y en el turismo.

“Hay inversiones mexicanas en Perú y una integración de mercados dentro del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano). Este tipo de decisiones siempre genera lo que llamamos ‘ruido financiero’”, dijo.

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

Desde México, Ignacio Martínez, economista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que el país andino sería el más afectado por el rompimiento diplomático.

“Quien sale perdiendo sin duda es el Perú, en el sentido de que tiene más importación por parte de México que exportación. Lo que exporta Perú a México fácilmente puede ser sustituido por otros países, ya que se trata principalmente de commodities”, explicó.

Martínez advirtió, además, que la ruptura impactará negativamente en la cooperación regional y en el funcionamiento de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración del que forman parte México, Perú, Chile y Colombia.

“Estos cuatro países han tenido un éxito relevante hacia la zona del Pacífico, y lo que estaría afectándose es precisamente esa cooperación regional”, señaló.

Asimismo, el economista destacó que la decisión del Gobierno peruano podría alterar el funcionamiento de las cadenas de suministro en la región.

“Se fracturarían las cadenas de suministro, principalmente de México hacia el sur del continente, ya que Perú representa para muchas empresas un hub para la redistribución hacia el sur. Esto también retrasará los procesos de logística continental y regional, afectando el movimiento de mercancías”, advirtió.

Confianza en la diplomacia del Perú tras ruptura con México

El docente de ESAN destacó que la solución dependerá de la capacidad diplomática del país. “Confío en el equipo de Cancillería, que cuenta con técnicos y expertos capacitados para manejar este tipo de situaciones. Esto debería resolverse en el corto o mediano plazo”, sostuvo.

Recordó, además, que Perú y México mantienen un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012 y son miembros del foro de cooperación económica APEC. Por ello, consideró que los vínculos económicos y comerciales “no deberían escalar más allá del nivel diplomático”.

“México es un país hermano, con un PBI grande y un per cápita importante, pero no es uno de nuestros principales socios comerciales. Por ahora, la ruptura se mantiene en el plano político y diplomático, sin derivaciones económicas visibles”, concluyó Lizarzaburu.

Por su parte, Martínez lamentó el trasfondo diplomático de la medida. “Más allá de la coyuntura, deja un gran sinsabor, en el sentido de que lo que se busca en América Latina es mantener ese sueño bolivariano de una región unida. Este rompimiento, lamentablemente, va en la dirección contraria”, puntualizó.

