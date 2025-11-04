Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

El abogado de la exministra Betssy Chávez, Luis Barranzuela, renunció a su defensa tras enterarse por medios de comunicación del asilo concedido a la exfuncionaria en la embajada de México. La decisión se produce luego de que el abogado no lograra comunicarse con Chávez, situación que, según explicó, impedía continuar con la preparación de su defensa.

"Señora magistrada, quería generar un incidente, es de conocimiento público que la señorita Betssy Chávez Chino ha sido asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, y viendo que se encuentra presente la doctora que no sé si será de la defensa pública, quiero dar cuenta que nosotros hemos estado intentado comunicarnos con la señorita Chávez hasta el día de ayer", señaló.

"Inclusive el día de ayer yo me he comunicado a su teléfono a la 1:21 y no me contestó, liego tomamos conocimiento por los medios de comunicación que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. Sin embargo, para no dejarla en indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública", agregó.

El abogado dijo que su retiro responde a la imposibilidad de coordinar con Chávez y a la falta de información sobre su situación actual, pero precisó que seguirá provisionalmente con el caso hasta que la defensa pública asuma formalmente la representación de la exministra.

