Política

Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

El abogado de la exministra Betssy Chávez renunció a su defensa tras enterarse por medios de comunicación del asilo concedido por la embajada de México y dijo que no pudo comunicarse con ella. No obstante, aseguró que continuará provisionalmente hasta que la defensa pública asuma el caso.

Betssy Chávez solicitó asilo a la embajada de México. Foto: difusión
El abogado de la exministra Betssy Chávez, Luis Barranzuela, renunció a su defensa tras enterarse por medios de comunicación del asilo concedido a la exfuncionaria en la embajada de México. La decisión se produce luego de que el abogado no lograra comunicarse con Chávez, situación que, según explicó, impedía continuar con la preparación de su defensa.

"Señora magistrada, quería generar un incidente, es de conocimiento público que la señorita Betssy Chávez Chino ha sido asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, y viendo que se encuentra presente la doctora que no sé si será de la defensa pública, quiero dar cuenta que nosotros hemos estado intentado comunicarnos con la señorita Chávez hasta el día de ayer", señaló.

"Inclusive el día de ayer yo me he comunicado a su teléfono a la 1:21 y no me contestó, liego tomamos conocimiento por los medios de comunicación que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. Sin embargo, para no dejarla en indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública", agregó.

El abogado dijo que su retiro responde a la imposibilidad de coordinar con Chávez y a la falta de información sobre su situación actual, pero precisó que seguirá provisionalmente con el caso hasta que la defensa pública asuma formalmente la representación de la exministra.

Noticia en desarrollo...

Salvoconducto de Betssy Chávez se decidirá en "breves días", asegura el canciller Hugo de Zela

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

