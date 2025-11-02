Estos son los pasos que debes seguir para solicitar tu retiro de dinero de la AFP. | Foto: composición LR/ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

Estos son los pasos que debes seguir para solicitar tu retiro de dinero de la AFP. | Foto: composición LR/ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

Miles de ciudadanos peruanos iniciaron el trámite para solicitar el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/21.400, de sus cuentas individuales de capitalización, gestionadas por las AFP. Para acceder al retiro, es fundamental seguir los pasos indicados en el cronograma de pagos establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Según esta programación, las personas podrán recibir su reembolso en un plazo máximo de 30 días.

El cronograma de retiro de dinero de la AFP. Foto: Asociación de AFP

¿Quiénes podrán acceder a la solicitud de retiro de AFP?

Los ciudadanos que podrán acceder a la solicitud son todos aquellos que están afiliados al Sistema de Privado de Pensiones (SPP) pero a la vez, es de vital importancia saber si cuenta con el saldo disponible antes de realizar dicha solicitud.

Según el cronograma de pagos del mes de noviembre publicado por la Asociación de AFP, las personas afiliadas deberán verificar el último dígito de su DNI y completar un formulario para el desembolso de sus aportes. De acuerdo con esta información, podrán conocer la fecha asignada para el pago, el cual se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario.

¿Cómo quedó el cronograma oficial para el mes de noviembre?

El registro para realizar sus respectivos trámites de retiro de hasta 4 UIT está programado de la siguiente manera:

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

Cabe recordar que algunos podrán recibir su pago correspondiente hasta inicios de diciembre, por lo que es importante realizar la solicitud de manera anticipada.

¿Cuáles son los links para solicitar el retiro de AFP?

Para los interesados en solicitar el retiro de fondos del sistema de pensiones privado (AFP) en Perú, estos son los enlaces oficiales más relevantes al momento: