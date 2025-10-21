HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Economía

SBS confirma que afiliados con deuda de alimentos podrán retirar AFP 2025, pero hasta 30% del dinero será retenido

Inició el proceso de retiro AFP 2025 y según la SBS, las Administradoras de Fondos de Pensiones, podrán retener hasta un 30% del dinero en caso el afiliado tenga deudas por alimentos.

SBS confirma que se retendrá el 30% de la AFP a los afiliados que tienen deudas por alimentos.
SBS confirma que se retendrá el 30% de la AFP a los afiliados que tienen deudas por alimentos. | Foto: Composición LR/IA.

Inició el proceso de retiro de mi AFP en Perú, y muchos afiliados podrán enviar sus respectivas solicitudes para acceder hasta 4 UIT de sus fondos individuales. En ese sentido, el reglamento emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece disposiciones claras y menciona que existe una retención del dinero para quienes accederán a sus fondos.

En esa línea, según la Resolución N.º 03444-2025, las administradoras solo podrán realizar descuentos en casos de deudas alimentarias, permitiendo una retención máxima del 30% del monto a desembolsar. Fuera de esta excepción, no se podrán efectuar otros descuentos, garantizando que los afiliados reciban íntegramente el dinero de su retiro.

Deudores de alimentos tendrán retención del dinero en su retiro de AFP 2025

El reglamento publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece que el único motivo por el cual las AFP pueden retener parte del dinero solicitado corresponde a procesos judiciales o acuerdos vinculados al pago de pensiones alimenticias. En estos casos, las administradoras están autorizadas a descontar hasta un 30% de cada desembolso.

Por ejemplo, si un afiliado solicita el monto máximo de S/ 21.400, podrían retenerse hasta S/ 6.420 a favor del beneficiario de la pensión alimentaria, siempre que exista una orden judicial vigente. En ausencia de dicha disposición, el afiliado recibirá el total del monto solicitado sin ningún tipo de descuento adicional.

Cronograma de retiro AFP en 2025

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿Cómo realizar el retiro de la AFP en 2025?

Los afiliados que decidan acceder a retirar su dinero deberán hacerlo virtual y únicamente en cada plataforma web de sus respectivas AFP (Habitat, Integra, Prima y Profuturo).

Luego, deben ingresar sesión a sus cuentas personales y seguir los pasos que cada AFP tiene. Recuerda revisar bien los datos que te soliciten.

