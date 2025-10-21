¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado? Verifica si perteneces a Integra, Prima, Habitat o Profuturo para acceder al retiro de tu fondo en 2025

Peruanos pueden conocer a qué AFP están afiliados en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Peruanos pueden conocer a qué AFP están afiliados en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El Retiro AFP ya está disponible para que los afiliados puedan acceder a cobrar hasta 4 UIT de sus respectivos fondos. Sin embargo, en este proceso es importante saber a qué AFP estás afiliada o afiliados.

Asimismo, conocer el monto de tu dinero aportado e incluso realizar la misma solicitud de retiro, según lo indica el cronograma oficial. Por ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cuenta con una plataforma virtual totalmente gratis para verificar con tu DNI a qué AFP estás afiliado.

¿A qué AFP estoy afiliado?

Ingresa a este enlace: clic aquí.

Luego ingresa tu número de DNI, y los datos personales.

Haz clic en 'Buscar' y podrás verificar a qué AFP estás afiliado.

Además, podrás observar el último aporte que realizó tu empleador y otras informaciones respecto a tu cuenta individual.

Cronograma oficial de retiro AFP 2025

Si tu DNI termina en una letra, podrás registrar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y su fecha para rezagados es el 19 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 0, podrás registrar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y su fecha de rezagados es el 20 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 1, podrás registrar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y su fecha de rezagados es el 21 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 2, podrás registrar tu solicitud de retiro el 28 y 29 de octubre, y su fecha de rezagados es el 24 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 3, podrás registrar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y su fecha de rezagados es el 25 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 4, podrás registrar tu solicitud de retiro el 3 y 4 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 26 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 5, podrás registrar tu solicitud de retiro el 5 y 6 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 27 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 6, podrás registrar tu solicitud de retiro el 7 y 10 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 28 de noviembre.

Si tu DNI termina en el número 7, podrás registrar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 1 de diciembre.

Si tu DNI termina en el número 8, podrás registrar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 2 de diciembre.

Si tu DNI termina en el número 9, podrás registrar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 3 de diciembre.

El Registro libre tendrá lugar del 4 de diciembre al 18 de enero

¿Cómo realizar el retiro AFP en 2025?

Para iniciar el proceso de retiro AFP en 2025 deberás hacerlo únicamente según lo indicada en el cronograma de retiro y en cada cuenta de AFP. Por ello, luego de conocer a cuál perteneces, podrás enviar tu solicitud.