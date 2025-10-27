HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Sol peruano presenta leve depreciación de 0,04%: "El factor político es una fuente de riesgo en el Perú", señala analista

El tipo de cambio mostró una demanda defensiva de dólares, reflejo del nerviosismo en los mercados ante las tensiones sociales y políticas que aún no se disipan

Contexto del precio del dólar y el sol peruano. Foto: composición/Andina

El sol peruano cerró la jornada del lunes con una ligera depreciación del 0,04%, ubicándose en S/3,3838 por dólar, tras fluctuar entre S/3,3735 y S/3,3871. El movimiento se dio en un contexto marcado por la incertidumbre política interna y una mayor cautela de los inversionistas ante los acontecimientos institucionales que dominan la agenda nacional.

Pese al bajo movimiento nominal, el tipo de cambio mostró una demanda defensiva de dólares, reflejo del nerviosismo en los mercados ante las tensiones sociales y políticas que aún no se disipan.

En el plano internacional, los inversionistas también aguardan los próximos datos de inflación y crecimiento de Estados Unidos, factores que podrían influir en el desempeño de las monedas emergentes.

Clima político e institucional presiona al tipo de cambio

En el ámbito local, la atención volvió a centrarse en el presidente interino José Jerí, quien pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la pacificación nacional frente a los recientes focos de protesta.

Aunque su gestión alcanza una aprobación del 45%, según Ipsos Perú, el 79% de la población considera que el gobierno no los representa, lo que incrementa la fragilidad institucional y erosiona la confianza del sector privado.

"Este factor político continúa siendo una fuente de riesgo país latente, ya que los inversionistas temen que una escalada de la conflictividad social afecte la inversión y el consumo interno", aseguró Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM , para La República.

Sostenibilidad energética y estabilidad macroeconómica

A pesar del ruido político, el Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos. En los últimos años, el país ha diversificado su matriz energética, combinando hidroelectricidad, gas natural y energías limpias en proporciones inéditas en dos décadas, lo que fortalece su perfil de sostenibilidad y resiliencia frente a choques externos.

Sin embargo, especialistas reunidos en la Cumbre Perú Sostenible advirtieron que los recursos naturales, como el oro y el cobre, no garantizarán prosperidad a largo plazo sin un fortalecimiento institucional, un mensaje clave para los mercados que buscan claridad en las políticas económicas y de gobernanza.

Perspectivas del sol: rango entre S/3,37 y S/3,39

A corto plazo, los analistas estiman que el tipo de cambio se mantendrá dentro del rango de S/3,37 a S/3,39, sostenido por los fundamentos económicos sólidos del país, como baja deuda pública, superávit externo y reservas internacionales robustas.

No obstante, la incertidumbre política y la falta de cohesión institucional seguirán afectando el sentimiento inversor. Si el Ejecutivo logra estabilizar el clima social y reafirmar su compromiso con la disciplina fiscal, el sol peruano podría retomar su senda de apreciación. De lo contrario, una nueva escalada de tensiones podría llevar la cotización hacia los S/3,40 por dólar, reflejando una búsqueda de refugio temporal en el dólar ante un escenario político aún incierto.

