Dólar cae a S/ 3,38 en Perú, su nivel más bajo desde 2020, pese a crisis política: ¿a qué se debe?

En medio de las protestas contra el gobierno de José Jerí, el dólar cerró este jueves 16 de octubre en S/ 3,38, su nivel más bajo desde 2020, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). A pesar de la crisis política, la moneda peruana se estaría fortaleciendo frente al billete verde, impulsada por la desaceleración económica en Estados Unidos y las expectativas de recortes en las tasas de interés, según analistas del mercado cambiario.

Hasta el momento, el Banco Central de Reserva (BCRP) informó que este panorama no se vivía desde hace varios años y es probable que continúe su tendencia a la baja.

Actualización a las 1.30 p. m. de este jueves 16. Foto: BCRP

¿Por qué está bajando el dólar en Perú?

Asvim Asencios deTrader de Divisas en Renta4 SAB informó a Perú 21 que el dólar cayó a causa de las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y también las últimas controversias con China. En ese sentido, hay una depreciación de 185 puntos básicos a comparación con el cierre del miércoles que estuvo en S/3.406.

"A pesar de leves ganancias frente al yen, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron bajos, debilitando al dólar. El euro y el yuan ganaron terreno, mientras los mercados siguen atentos a la política francesa y posibles intervenciones en Japón", indicó.

Dólar cerraría 2025 en S/ 3.75, según el BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su Encuesta de Expectativas Macroeconómicas publicada en el Resumen Informativo de su Nota Semanal, estima que el tipo de cambio cerrará el año 2025 en S/ 3,75 por dólar.

Para 2026, se proyecta que se mantenga en un rango entre S/ 3,75 y S/ 3,78, mientras que en 2027 podría variar ligeramente entre S/ 3,75 y S/ 3,80.