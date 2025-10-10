El mercado cambiario en Perú se moverá según las expectativas de los agentes económicos tras la salida de Dina Boluarte. | Foto: IA

El mercado cambiario en Perú se moverá según las expectativas de los agentes económicos tras la salida de Dina Boluarte. | Foto: IA

La vacancia presidencial de Dina Boluarte representó una buena noticia para millones de peruanos debido a su deficiente gestión en casi tres años de gobierno. Así, como la coyuntura política suele generar incertidumbre, tiene un impacto en la percepción de los ciudadanos y las empresas, quienes tratan de refugiarse mediante la compra de dólares. A raíz de esto, el mercado cambiario nacional podría sufrir fuertes fluctuaciones por la posibilidad de que aumente la demanda de la divisa estadounidense.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por tal razón, La República entrevistó a Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, y a Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Cabe señalar que, en los últimos meses, el dólar ronda sus niveles más bajos, ya que se encuentra en la senda de S/3,40. Este valor no se había registrado desde la pandemia de COVID-19, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué pasará con el precio del dólar tras la vacancia de Dina Boluarte?

La economía peruana ha destacado en las últimas décadas por su resistencia al panorama político. Sin embargo, suelen surgir pequeñas grietas que alarman a las familias e inversionistas, como saber si el precio del dólar aumentará o bajará. "Vemos que hay una muy ligera alza del tipo de cambio, pero debemos considerar que también hay factores externos que empujan la cotización a la baja", señaló Acosta.

Por ejemplo, la política arancelaria de Donald Trump y la reducción de las tasas de referencia de la Fed, banco central de EE. UU., siguen siendo el principal factor. Acosta agregó que, si bien a nivel interno una vacancia puede parecer una situación de inestabilidad e incertidumbre, no es una situación nueva para la economía peruana y el mercado confía en una sucesión relativamente estable.

Espinar coincidió en que la vacancia, en realidad, no tiene un impacto directo sobre el precio del dólar en la economía nacional. Incluso, por el momento, descartó la influencia del contexto electoral, ya que el ambiente internacional tiene más peso en la decisión de comprar y vender dólares en Perú.

¿Qué ha impulsado la caída del dólar en Perú?

Acosta expuso que el desempeño de la economía estadounidense ha tenido un fuerte efecto en la cotización del dólar a nivel mundial. "Desde enero, el dólar se ha venido devaluando en más del 10% debido principalmente a las medidas adoptadas por el presidente Trump", comentó. A su vez, agregó que el BCRP ha continuado con una política monetaria eficiente, lo que ha permitido incrementar las reservas internacionales, y el Perú registra superávit comercial gracias a las exportaciones de oro y cobre.

La caída de la demanda por dólares se ha fortalecido porque los agentes económicos en todo el mundo están prefiriendo otros activos más rentables. "Muchos bancos centrales de todo el mundo, muchos fondos de pensiones en todo el mundo están comprando reservas de oro ante la incertidumbre política y las tensiones geopolíticas", concluyó Espinar.

PUEDES VER: Yen toca mínimos de ocho meses por incertidumbre sobre política fiscal

¿La vacancia de Boluarte afectará la imagen del Perú a nivel internacional?

Para el docente de la UPC, la incertidumbre generada por la política nacional puede paralizar las inversiones que se gestionan en beneficio del país. "A inicios de septiembre, el ministro de Economía estuvo reunido en Londres junto a diversos inversionistas en el XVIII Roadshow Europa 2025. Podrían quedar paralizadas debido a la incertidumbre que genera un nuevo gobierno y un nuevo equipo ministerial", consideró.

La economista de REDES sostuvo que la vacancia puede restar ligeramente la credibilidad del Perú, aunque sea una situación que el país arrastra desde hace varios años. Sin embargo, afirmó que la postura de los inversionistas recae en la capacidad del Estado para realizar cambios. "Hay muchos proyectos que todavía no tienen fechas pactadas de inicio. Entonces, más allá de que los inversionistas extranjeros quieran venir a nuestro país, creo que el problema radica en la gestión pública", indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.