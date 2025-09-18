No es el arándano: la fruta peruana que es el producto estrella en 2025 con ventas que superan los US$1.000 millones
Midagri anunció que las agroexportaciones peruanas vendieron por encima de US$6.730 millones en los primeros siete meses de 2025, lo que significa un aumento del 19,3%.
Perú destaca a nivel internacional por la gran calidad y cantidad de frutas y verduras que exporta. En los primeros siete meses de 2025, las agroexportaciones nacionales sumaron más de US$6.730 millones y varios productos reafirmaron su elevado consumo en los principales mercados del mundo.
En este período, una fruta sobresale debido a que acumuló US$1.080 millones y superó a ejemplares valiosos como el arándano, que lideró las agroexportaciones en 2024 con US$2.299 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Estamos hablando de la palta peruana, que el año pasado cerró como el tercer producto del sector, pero que aporta más de la sexta parte del total de ventas.
La palta es el nuevo producto estrella de las agroexportaciones peruanas
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, entre enero y julio de 2025, las exportaciones de paltas crecieron 17,4% frente al mismo período del año pasado. Por tanto, sus ventas ascendieron a US$1.080 millones. Otros productos de la cartera no tradicional, que aumentaron 19,3%, son:
- Uvas : US$692 millones (11,2%)
- Cacao en grano crudo: US$510 millones (8,2%).
- Arándanos: US$380 millones (6,1%).
- Mangos frescos: US$233 millones (3.8%).
- Espárragos frescos: US$172 millones (2.8%).
- Mango congelado: US$137 millones (2.2%).
- Otros cítricos: US$129 millones (2.1%).
- Alimentos para animales: US$124 millones (2.0%).
- Otras frutas frescas: US$117 millones (1.9%).
¿Cuáles son los principales destinos de las agroexportaciones peruanas?
Midagri señaló que 10 países acumulan el 75,4% de las agroexportaciones peruanas entre enero y julio de 2025. La mayoría de los mercados se encuentra en América del Norte y Europa. Dicho esto, los destinos fueron Estados Unidos, Países Bajos, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania y Canadá.
