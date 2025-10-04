HOYSuscripcion LR Focus

Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Economía

Fonavi: familiares de beneficiarios fallecidos deben presentar estos documentos para cobrar aportes en octubre de 2025

En 2025, el gobierno aprobó el tercer y el cuarto grupo de reintegro del Fonavi, padrones que también benefician a los herederos de fonavistas fallecidos. El cobro se realiza en el Banco de la Nación.

Los herederos del fonavista fallecido pueden cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación.
Los herederos del fonavista fallecido pueden cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación.

Los exafiliados del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibieron dos buenas noticias en 2025, gracias a la aprobación de dos padrones, como Reintegro 3 en abril y Reintegro 4 en agosto. De esta manera, cientos de miles de adultos mayores lograron recuperar su dinero tras décadas de espera.

Sin embargo, muchos fonavistas fallecieron debido a su avanzada edad. Por esta razón, la Secretaría Técnica del Fonavi establece que sus familiares tienen el derecho de cobrar los aportes. Para ello, es necesario acreditar su relación con los beneficiarios titulares en las sedes del Banco de la Nación.

Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

¿Cuáles son los documentos que necesitan los herederos de fonavistas fallecidos?

En primer lugar, el familiar debe llamar a la central telefónica (640-8655), ingresar a la página web (clic aquí) o acudir a los módulos Mejor Atención al Ciudadano (MAC) para confirmar la inclusión del fonavista fallecido. Si está registrado, el heredero deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, se requiere contar con la Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido, ya que expresa tener la condición de beneficiario y de no conocer a terceros con mayor o igual prioridad que él para solicitar el pago. También se debe entregar la copia certificada de la partida o el acta de defunción del beneficiario fonavista fallecido, con no más de 30 días calendario desde que fue expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, según corresponda.

Documentos de los herederos de fonavistas según su vínculo

Por último, en caso de que la devolución de aportes sea menor a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), los familiares deben mostrar este documento, de acuerdo con su relación con el titular:

  • Si es viudo: copia certificada de partida o acta de matrimonio, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros.
  • Si fue conviviente: certificado actualizado de su inscripción en el registro de personas naturales, en el que conste la unión de hecho, emitido por la Sunarp, el cual no debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias.
  • Si es hijo: copia certificada de la partida o acta de nacimiento, del suscrito y los otros beneficiarios declarados, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros.
  • Si es hijo con discapacidad total permanente: copia certificada de la partida o acta de nacimiento, del suscrito, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, y copia certificada o legalizada del documento que acredite la discapacidad emitida por el Conadis que no debe tener más de 30 días calendario de emitido.
  • Si es padre o madre: copia certificada de la partida o acta de nacimiento del fonavista fallecido, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros.
  • Si es hermano: copia certificada de la partida o acta de nacimiento del fonavista fallecido, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, y copia certificada de la partida o acta de nacimiento del suscrito y de los otros beneficiarios declarados con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros. En caso de que no haya otros beneficiarios, solo adjuntar la del solicitante.
  • Si es “otros”: copia legalizada del acta notarial de sucesión intestada (o copia certificada de la resolución judicial y la resolución que la declara consentida) o el testimonio o copia legalizada del testamento, así como el certificado literal emitido por la Sunarp donde conste inscrita la sucesión intestada definitiva o el testamento y su ampliación, de ser el caso. No debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias.

Fonavi: consulta solo con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi: consulta solo con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Puerto peruano de 1.300 millones de dólares reduciría costos de exportación e importación con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Puerto peruano de 1.300 millones de dólares reduciría costos de exportación e importación con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

