Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Fonavi: consulta solo con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y cobrar en el Banco de la Nación

Los beneficiarios del Fonavi pueden consultar su derecho a la devolución de aportes ingresando su DNI en la plataforma virtual brindada por la Secretaría Técnica del Fonavi.

Fonavistas del Perú pueden conocer si son beneficiarios de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación.
Fonavistas del Perú pueden conocer si son beneficiarios de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/IA.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) permite a los beneficiarios que aportaron durante muchos años acceder a la devolución del dinero que dieron durante sus años de trabajo. Por ello, es importante saber si son parte de los padrones aprobados actualmente. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi, tiene una plataforma virtual para hacer la consulta solo con el DNI y totalmente gratis.

Actualmente, existen 4 grupos de Reintegro aptos para que los fonavistas que aún no han cobrado verifiquen si pueden hacerlo. Del mismo modo, hay 21 listas, también habilitadas para cobrar en el Banco de la Nación.

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Consulta si eres beneficiario del Fonavi solo con tu DNI en 2025

Consulta con tu DNI y totalmente gratis si eres beneficiario del Fonavi para que puedas cobrar en octubre:

  • Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
  • Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
  • Luego debe ingresar el código captcha.
  • Y al finalizar en 'Consultar'.

Fonavi aprobó el Reintegro 4: ¿quiénes son los beneficiarios?

La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa y autoriza el pago a los fonavistas del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional.

Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

