Fonavi: consulta solo con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y cobrar en el Banco de la Nación
Los beneficiarios del Fonavi pueden consultar su derecho a la devolución de aportes ingresando su DNI en la plataforma virtual brindada por la Secretaría Técnica del Fonavi.
El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) permite a los beneficiarios que aportaron durante muchos años acceder a la devolución del dinero que dieron durante sus años de trabajo. Por ello, es importante saber si son parte de los padrones aprobados actualmente. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi, tiene una plataforma virtual para hacer la consulta solo con el DNI y totalmente gratis.
Actualmente, existen 4 grupos de Reintegro aptos para que los fonavistas que aún no han cobrado verifiquen si pueden hacerlo. Del mismo modo, hay 21 listas, también habilitadas para cobrar en el Banco de la Nación.
Consulta si eres beneficiario del Fonavi solo con tu DNI en 2025
Consulta con tu DNI y totalmente gratis si eres beneficiario del Fonavi para que puedas cobrar en octubre:
- Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
- Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
- Luego debe ingresar el código captcha.
- Y al finalizar en 'Consultar'.
Fonavi aprobó el Reintegro 4: ¿quiénes son los beneficiarios?
La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa y autoriza el pago a los fonavistas del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional.
Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.
¿Qué fue el Fonavi?
El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.