Economía

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Fonavi prepara la devolución de aportes a través de la Lista 22, el nuevo padrón que beneficiará a adultos mayores que hasta la fecha no han cobrado, según lo mencionó Jorge Milla, representante de la Fenaf Perú.

Fonavi prepara el pago de la Lista 22 que podrá beneficiar a un promedio de 60.000 exaportantes.
Fonavi prepara el pago de la Lista 22 que podrá beneficiar a un promedio de 60.000 exaportantes. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi iniciará un nuevo grupo de pago que beneficiará a miles de adultos mayores que realizaron aportes al extinto fondo. En esa línea, Jorge Milla, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), explicó para La República quiénes son los beneficiarios de este nuevo padrón.

Tal como lo precisó Milla en anteriores conversaciones para este diario, la Lista 22 del Fonavi era el segundo objetivo del proceso de devolución de la histórica deuda que tiene el Estado con miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi prepara nueva lista para seguir con la devolución de aportes en 2025

El proceso de devolución del Fonavi seguirá en 2025 con la Lista 22, el cual ya se aprobó en la Comisión Ad Hoc y con ello ya se alistarán los lineamientos que establecerán el pago, padrón y proceso regular por parte de la Secretaría Técnica del Fonavi.

En esa línea, Jorge Milla, indicó los futuros beneficiarios de este nuevo grupo que podrá cobrar en las agencias del Banco de la Nación. Quienes integrarán el nuevo padrón de la Lista 22 serán aquellos fonavista que nunca han cobrado y hasta la fecha sean mayor de 65 años. En el caso de los titulares que ya han fallecido, Milla detalla, "En el caso de fallecidos, serán personas que tuvieron 80 años a más".

¿Cuándo se pagará la Lista 22 del Fonavi?

Respecto al pago de la Lista 22, Jorge Milla, enfatizó que podría darse en el mes de diciembre "Entre los beneficiarios que cobrarán será entre la tercera y cuarta semana de diciembre". Asimismo, este grupo sería minoritario al del Reintegro 4, que fueron más de 70.000. Para la Lista 22, serán un promedio de entre 40.000 a 60.000 incluidos fonavistas fallecidos.

¿Cómo saber si soy puedo cobrar el Fonavi en 2025?

La Secretaría Técnica del Fonavi cuenta con una plataforma virtual y gratuita para que los fonavistas hagan sus respectivas consultas solo con su DNI:

  • Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
  • Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
  • Luego debe ingresar el código captcha.
  • Y al finalizar en 'Consultar'.

¿Qué fue el Fonavi en Perú?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

