Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Fonavistas pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Fonavistas pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi continúa avanzando con el proceso de devolución de aportes a los exaportantes. Por ello, en agosto de 2025 e aprobó un nuevo padrón correspondiente al Reintegro 4, con el cual más de 70.000 adultos mayores podrán acceder al cobro de su dinero acumulado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los beneficiarios ya pueden acceder al cobro en las agencias del Banco de la Nación. Y también pueden hacer la consulta en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: lista de beneficiarios y montos exactos para cobrar.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi: beneficiarios pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025

El Reintegro 4, es el padrón activo y puede ser cobrado por quienes aportaron durante varios años al extinto Fondo Nacional de Vivienda. Entre los beneficiarios están aquellos adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón.

Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Fonavi paga el Reintegro 4: así puedes ver si eres beneficiario

Ingresar a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi .

. Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025'.

En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

Digitar el número de Documento Nacional de Identidad.

Colocar el código captcha.

Clic en consultar.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Los adultos mayores que desean acceder a cobrar el Reintegro 4, deben verificar que sí están incluidos en el padrón. Luego, con su DNI deberán acercarse a las oficinas del Banco de la Nación y cobrar la devolución. Los fonavistas deben conocer que no existe fecha límite para que puedan cobrar el Fonavi.

Consulta CERAD del Reintegro 4

El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) permite conocer el monto exacto que el fonavista debe cobrar en el Banco de la Nación. Ya se habilitó la consulta del Reintegro 4.

Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi: clic aquí.

Coloca tu usuario (número de DNI y año de nacimiento), luego tu contraseña.

Escribe el código captcha y haz clic en 'Consultar Cerad'.

Si no cuentas con tu usuario, puedes acercarte de manera presencial a Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima (De lunes a viernes). Además, puedes llamar a la Plataforma Única de Atención Virtual: 640 - 8655 o Aló MAC 1800.