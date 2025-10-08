HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"
Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     
Economía

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

El Fonavi avanza en la devolución de aportes a exaportantes. En agosto de 2025, un nuevo padrón permitirá que más de 70.000 adultos mayores cobren su dinero en las agencias del Banco de la Nación.

Fonavistas pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025.
Fonavistas pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi continúa avanzando con el proceso de devolución de aportes a los exaportantes. Por ello, en agosto de 2025 e aprobó un nuevo padrón correspondiente al Reintegro 4, con el cual más de 70.000 adultos mayores podrán acceder al cobro de su dinero acumulado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los beneficiarios ya pueden acceder al cobro en las agencias del Banco de la Nación. Y también pueden hacer la consulta en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: lista de beneficiarios y montos exactos para cobrar.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

lr.pe

Fonavi: beneficiarios pueden cobrar el Reintegro 4 durante todo octubre de 2025

El Reintegro 4, es el padrón activo y puede ser cobrado por quienes aportaron durante varios años al extinto Fondo Nacional de Vivienda. Entre los beneficiarios están aquellos adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón.

Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Fonavi paga el Reintegro 4: así puedes ver si eres beneficiario

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Los adultos mayores que desean acceder a cobrar el Reintegro 4, deben verificar que sí están incluidos en el padrón. Luego, con su DNI deberán acercarse a las oficinas del Banco de la Nación y cobrar la devolución. Los fonavistas deben conocer que no existe fecha límite para que puedan cobrar el Fonavi.

Consulta CERAD del Reintegro 4

El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) permite conocer el monto exacto que el fonavista debe cobrar en el Banco de la Nación. Ya se habilitó la consulta del Reintegro 4.

  • Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi: clic aquí.
  • Coloca tu usuario (número de DNI y año de nacimiento), luego tu contraseña.
  • Escribe el código captcha y haz clic en 'Consultar Cerad'.

Si no cuentas con tu usuario, puedes acercarte de manera presencial a Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima (De lunes a viernes). Además, puedes llamar a la Plataforma Única de Atención Virtual: 640 - 8655 o Aló MAC 1800.

Notas relacionadas
Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Fonavi: familiares de beneficiarios fallecidos deben presentar estos documentos para cobrar aportes en octubre de 2025

Fonavi: familiares de beneficiarios fallecidos deben presentar estos documentos para cobrar aportes en octubre de 2025

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 8 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 8 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025