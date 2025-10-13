HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Economía

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán verificar si forman parte del nuevo padrón de beneficiarios a través del portal oficial con su número de DNI

Entérate cómo se puede llevar a cabo la devolución del Fonavi consultando con tu DNI.
Entérate cómo se puede llevar a cabo la devolución del Fonavi consultando con tu DNI. | Foto: composición LR/Fonavi

Las personas que trabajaron y aportaron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), y que aún no reciben la devolución total de su dinero, pueden acogerse a la Ley n.° 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi. Este beneficio aplica para quienes hayan contribuido durante un período de entre treinta y cuarenta años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su momento, cuando se aprobaron varios padrones de grupos de pago, los herederos de los exafiliados fallecidos tenían derecho a consultar y recibir el pago en nombre de su familiar. Esta información podía verificarse a través de la web de la Secretaría Técnica, ingresando el número de DNI del fonavista titular.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Existen varios grupos pertenecientes que aportaron durante de la década de 1980 y 1990 a la Fonavi. Foto: Fonavi

Existen varios grupos pertenecientes que aportaron durante de la década de 1980 y 1990 a la Fonavi. Foto: Fonavi

PUEDES VER: No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

lr.pe

¿Cómo saber si tienes un pago pendiente del Fonavi con tu DNI?

Para consultar si tienes un pago pendiente del Fonavi, solo necesitas ingresar tu número de DNI en la plataforma oficial https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/, correspondiente al grupo 4 de Reintegro. A través de este sistema, podrás verificar si formas parte del grupo selecto de beneficiarios con derecho a devolución.

Existen varios grupos del Fonavi por los cuales se ha venido realizando el proceso de devolución de aportes, según el cronograma aprobado por la Comisión Ad Hoc. Sin embargo, quienes están afiliados al Banco de la Nación y aún no han cobrado pueden consultar si tienen un pago pendiente ingresando al enlace oficial y seleccionando la opción ‘Pendiente de cobro de la devolución’.

PUEDES VER: Fonavistas que no cobraron Reintegro 4 deben seguir estos pasos, según las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi 2025

lr.pe

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio en caso de que el fonavista haya fallecido?

Según el artículo 37 del decreto supremo nro. 280-2023-EF, los beneficiarios del fonavista fallecido que pueden acceder al total de la devolución son aquellos que se acrediten como tales, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad excluyente:

  • El cónyuge sobreviviente o integrante de la unión de hecho, hijos menores e hijos con discapacidad total permanente acreditada por el CONADIS.
  • Los hijos mayores de edad.
  • Los padres.
  • Los hermanos.
  • En último caso, la devolución corresponde a quienes acrediten ser beneficiarios del fonavista fallecido mediante sucesión intestada o testamentaria.

En caso de no pertenecer a ningún grupo seleccionado, se habilitará un proceso para los fonavistas que no fueron incluidos en listas anteriores. Podrán acceder al beneficio quienes hayan acreditado ante la Secretaría Técnica que realizaron aportes a la entidad por un monto mínimo de S/40.

Notas relacionadas
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Para cobrar el Fonavi, herederos de fonavistas fallecidos necesitan presentar documentos según su parentesco en el Banco de la Nación

Para cobrar el Fonavi, herederos de fonavistas fallecidos necesitan presentar documentos según su parentesco en el Banco de la Nación

LEER MÁS
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega beneficio de hasta S/50.000 para que pagues tus deudas: estos son los requisitos

Banco de la Nación entrega beneficio de hasta S/50.000 para que pagues tus deudas: estos son los requisitos

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Economía

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025