Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app
Los usuarios de Yape con cuentas vinculadas a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú pueden modificar, desde la aplicación, el monto máximo diario para enviar dinero.
Yape se ha consolidado como una de las billeteras digitales más utilizadas en el Perú gracias a su practicidad para pagar productos y servicios en todo el país. No obstante, la aplicación cuenta con ciertas limitaciones que los usuarios deben considerar, como el monto máximo permitido por transferencia diaria y la cantidad de operaciones que se pueden recibir en un mes. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de las transacciones y evitar el uso indebido del servicio.
En el caso de los usuarios que tienen su cuenta vinculada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP), Yape establece un límite específico para el envío de dinero. Sin embargo, la plataforma ofrece la posibilidad de ajustar ese monto máximo de acuerdo con las necesidades de cada persona, lo que brinda mayor flexibilidad sin comprometer la protección de las operaciones digitales.
¿Cuáles son los montos máximos permitidos en Yape por día para 2025?
Los usuarios de Yape que tengan su cuenta vinculada a una tarjeta del BCP pueden transferir hasta S/500 por operación. Además, la aplicación ofrece tres opciones de límite diario —S/500, S/950 o S/2.000— que pueden ajustarse según la preferencia del usuario. En cuanto a la recepción de dinero, el tope mensual establecido es de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/26.750.
¿Cómo modificar los límites diarios o mensuales en el aplicativo de Yape?
Los ciudadanos que utilicen Yape tienen la posibilidad de ajustar los límites diarios de envío de dinero. Esta función está disponible tanto para cuentas vinculadas a una tarjeta del BCP. Para realizar el cambio del monto máximo, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la app de Yape. Haz clic en el ícono con forma de persona ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Accede a “Límites transaccionales”. En esta sección podrás ver tu límite diario actual y el total de dinero recibido durante el mes.
- Selecciona “Cambiar” en el apartado “Límite de yapeo diario”. Escoge uno de los tres límites disponibles: S/500, S/950 o S/2.000.
- Confirma la modificación. Presiona “Cambiar límite” para guardar el nuevo monto máximo diario.
- Activa la Biometría Digital. Si no tienes esta opción habilitada, deberás activarla y esperar 24 horas para poder cambiar el límite diario disponible.
- Realizar el cambio de límite diario
- Revisa tu correo electrónico. Recibirás una notificación de confirmación al correo asociado a tu cuenta de Yape informando que el límite ha sido actualizado.