Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP | Composición Lr/Difusión/ Yape

Yape se ha consolidado como una de las billeteras digitales más utilizadas en el Perú gracias a su practicidad para pagar productos y servicios en todo el país. No obstante, la aplicación cuenta con ciertas limitaciones que los usuarios deben considerar, como el monto máximo permitido por transferencia diaria y la cantidad de operaciones que se pueden recibir en un mes. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de las transacciones y evitar el uso indebido del servicio.

En el caso de los usuarios que tienen su cuenta vinculada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP), Yape establece un límite específico para el envío de dinero. Sin embargo, la plataforma ofrece la posibilidad de ajustar ese monto máximo de acuerdo con las necesidades de cada persona, lo que brinda mayor flexibilidad sin comprometer la protección de las operaciones digitales.

¿Cuáles son los montos máximos permitidos en Yape por día para 2025?

Los usuarios de Yape que tengan su cuenta vinculada a una tarjeta del BCP pueden transferir hasta S/500 por operación. Además, la aplicación ofrece tres opciones de límite diario —S/500, S/950 o S/2.000— que pueden ajustarse según la preferencia del usuario. En cuanto a la recepción de dinero, el tope mensual establecido es de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/26.750.

¿Cómo modificar los límites diarios o mensuales en el aplicativo de Yape?

Los ciudadanos que utilicen Yape tienen la posibilidad de ajustar los límites diarios de envío de dinero. Esta función está disponible tanto para cuentas vinculadas a una tarjeta del BCP. Para realizar el cambio del monto máximo, se deben seguir los siguientes pasos: