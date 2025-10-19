HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estaba pagando con yape en panadería de Chaclacayo, pero delincuente lo estaba 'marcando' y le robó celular

El robo ocurrió en Chaclacayo, cerca del paradero Huampaní, y fue registrado por una cámara de seguridad del local. El delincuente aprovechó el descuido de la víctima, quien realizaba tranquilamente el pago de su compra con su celular a través de Yape.

Un sujeto le robó el celular a un joven que pagaba sus productos con la aplicación Yape en una panadería de Chaclacayo.
Un sujeto le robó el celular a un joven que pagaba sus productos con la aplicación Yape en una panadería de Chaclacayo. | Foto: Composición LR/ TikTok de Radio Enmanuel

Un caso de robo se reportó en el distrito de Chaclacayo, cerca del paradero Huampaní, según informó una radio local. El hecho ocurrió cuando un joven se encontraba comprando productos en una panadería. En un momento, sacó su celular para pagar con el aplicativo Yape; sin embargo, un sujeto que aparentaba hablar por teléfono lo estaba vigilando, le arrebató el dispositivo móvil y huyó rápidamente del lugar.

Al darse cuenta de que le habían robado el celular, la víctima corrió tras el sujeto, pero no logró alcanzarlo. Todo el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del local, y todo indica que el ladrón ya habría sido identificado, pues su rostro fue captado claramente por la cámara a pesar de que llevaba puesta una gorra.

Roban celular a sujeto que iba a pagar con yape en panadería

En el video se observa al delincuente sosteniendo un celular, aparentemente hablando con alguien, mientras hacía la misma fila que los demás clientes. En varios momentos, el sujeto se movía de un lado a otro y salía de la cola. Todo transcurría con normalidad hasta que quedaron pocos clientes en el establecimiento.

El delincuente aprovechó que solo quedaban dos clientes en el establecimiento: un adulto mayor y la víctima. Cuando el joven se disponía a pagar con su celular y recibía la bolsa de panes, el sujeto le arrebató velozmente el teléfono y huyó corriendo ante la sorpresa de los testigos.

