HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
EN VIVO

🔴 PROCESIÓN del SEÑOR de los MILAGROS hoy: segundo recorrido

Economía

Yape cambió sus términos y ahora podrá eliminar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Los usuarios de Yape deberán acatar nuevos términos de uso y condiciones del Banco de Crédito del Perú (BCP), que incluyen la posibilidad de eliminar cuentas bajo ciertas condiciones.

BCP puede eliminar tu cuenta de Yape tras cambiar sus condiciones
BCP puede eliminar tu cuenta de Yape tras cambiar sus condiciones | Foto: composición LR/ Yape

Yape anunció la actualización de sus términos y condiciones de uso, que regulan el acceso y funcionamiento de la billetera electrónica. Entre los cambios, se establece que el Banco de Crédito del Perú —propietario de la aplicación— podrá cerrar, cancelar o suspender las cuentas que no registren movimientos durante un periodo de seis meses, ya sea a través del aplicativo principal o mediante las plataformas de Yape Market.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esto implica que, si un usuario no realiza transferencias, no recibe dinero a través de la aplicación ni efectúa compras mediante Yape Market u otra operación económica en la app, el BCP se reserva el derecho de cerrar o eliminar su cuenta. No obstante, la entidad aclara que esta medida no impide que los usuarios yape puedan volver a afiliarse a la aplicación en cualquier momento, si así lo desea.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Menores de edad en Perú pueden tener Yape: billetera digital del BCP especifica cuáles son las condiciones para acceder en 2025

lr.pe

Nuevas condiciones en Yape: esto debes saber

Tras la actualización de los términos y condiciones de Yape, la entidad informó que los usuarios aceptan que su número de tarjeta de débito u otros datos sean registrados para facilitar su identificación al momento de acceder a la aplicación. Las operaciones menores a S/ 500 podrán aprobarse sin necesidad de ingresar una clave, salvo que el usuario decida modificar ese límite.

Para montos superiores, se requerirá ingresar una clave OTP, una secuencia de seis dígitos que Yape enviará a través de una notificación en la app o por mensaje de texto al celular del usuario, antes de confirmar la transacción. Una vez aprobada, la operación se considerará válida y realizada por el titular. Además, Yape advierte que los movimientos pueden demorar entre 0 y 48 horas en procesarse.

Además, la billetera digital también modificó los límites de pago, incluidos aquellos relacionados con depósitos remunerativos. Los términos y condiciones completos pueden consultarse en el siguiente ENLACE

Notas relacionadas
Temu ahora permite pagos con Yape: así podrás usar la popular billetera digital para hacer tus compras

Temu ahora permite pagos con Yape: así podrás usar la popular billetera digital para hacer tus compras

LEER MÁS
Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán aumentar el monto máximo de retiro AFP desde 1 de enero de 2026: ¿por qué motivo sería?

Afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán aumentar el monto máximo de retiro AFP desde 1 de enero de 2026: ¿por qué motivo sería?

LEER MÁS
Petroperú: Gobierno de José Jerí remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

Petroperú: Gobierno de José Jerí remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Economía

Retiro AFP 2025: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad al año, ¿Qué entidades financieras lideran?

Precio del dólar en Perú hoy baja a S/3,3810 pese a tensión política: sol se fortalece por cuarta sesión consecutiva

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025