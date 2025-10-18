Yape anunció la actualización de sus términos y condiciones de uso, que regulan el acceso y funcionamiento de la billetera electrónica. Entre los cambios, se establece que el Banco de Crédito del Perú —propietario de la aplicación— podrá cerrar, cancelar o suspender las cuentas que no registren movimientos durante un periodo de seis meses, ya sea a través del aplicativo principal o mediante las plataformas de Yape Market.

Esto implica que, si un usuario no realiza transferencias, no recibe dinero a través de la aplicación ni efectúa compras mediante Yape Market u otra operación económica en la app, el BCP se reserva el derecho de cerrar o eliminar su cuenta. No obstante, la entidad aclara que esta medida no impide que los usuarios yape puedan volver a afiliarse a la aplicación en cualquier momento, si así lo desea.

Nuevas condiciones en Yape: esto debes saber

Tras la actualización de los términos y condiciones de Yape, la entidad informó que los usuarios aceptan que su número de tarjeta de débito u otros datos sean registrados para facilitar su identificación al momento de acceder a la aplicación. Las operaciones menores a S/ 500 podrán aprobarse sin necesidad de ingresar una clave, salvo que el usuario decida modificar ese límite.

Para montos superiores, se requerirá ingresar una clave OTP, una secuencia de seis dígitos que Yape enviará a través de una notificación en la app o por mensaje de texto al celular del usuario, antes de confirmar la transacción. Una vez aprobada, la operación se considerará válida y realizada por el titular. Además, Yape advierte que los movimientos pueden demorar entre 0 y 48 horas en procesarse.

Además, la billetera digital también modificó los límites de pago, incluidos aquellos relacionados con depósitos remunerativos. Los términos y condiciones completos pueden consultarse en el siguiente ENLACE