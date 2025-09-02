HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Economía

Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

La billetera digital del BCP permite que los usuarios de Yape aprovechen la función de biometría para ingresar de forma más rápida a la aplicación sin tener que escribir su clave.

Los usuarios de Yape pueden ingresar a la app de dos maneras adicionales a la clave de 6 dígitos.
Los usuarios de Yape pueden ingresar a la app de dos maneras adicionales a la clave de 6 dígitos. | Foto: composición LR/Yape/IA

Los usuarios de Yape necesitan escribir una clave de 6 dígitos para ingresar a la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP), lo que puede resultar tedioso. Sin embargo, la billetera digital cuenta con dos nuevas formas de acceso para facilitar este proceso, gracias a la incorporación de la función biométrica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De esta manera, la huella dactilar y el reconocimiento facial representan un gran cambio en favor de los usuarios de Yape, que superan los 18 millones, según su página oficial. Para ingresar mediante las modalidades de la función biométrica, es necesario seguir una serie de pasos en la aplicación móvil.

PUEDES VER: Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

lr.pe

¿Cómo activar la función biométrica en Yape?

Yape permite activar la función biométrica de dos maneras cuando el usuario entra a la aplicación. Antes de colocar la clave, hay un ícono de huella o rostro en la parte inferior izquierda de la pantalla, al que se debe dar clic. Así, deberá aceptar los términos y condiciones de la billetera digital.

También es necesario validar la identidad, lo cual se puede realizar con la clave de 6 dígitos, la huella en el sensor o al enfocar la cámara para capturar el rostro. Por último, se coloca el código de validación que recibirás en tu celular, lo que finalmente autorizará usar la huella dactilar y el reconocimiento facial.

PUEDES VER: ¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

lr.pe

¿Se puede desactivar la función biométrica de Yape?

Por otro lado, los usuarios de Yape que quieran desactivar la función biométrica deben ingresar al menú principal (≡) y acceder a 'Ajustes'. En esta sección, se tiene que dar clic en el apartado de 'Biometría digital'. Entonces, se deberá confirmar el cambio con las últimas instrucciones que indicará la billetera digital. Cabe señalar que el cliente puede volver a activar esta modalidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP fuera de agenda: Comisión de Economía cita al MEF para conocer plan de su sector

Retiro AFP fuera de agenda: Comisión de Economía cita al MEF para conocer plan de su sector

LEER MÁS
Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe por relación romántica con subordinada: ¿sería legal en Perú y cuánto se pagaría?

Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe por relación romántica con subordinada: ¿sería legal en Perú y cuánto se pagaría?

LEER MÁS
Presupuesto 2026: gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Presupuesto 2026: gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y consolidan su recuperación: utilidades superan los S/398 millones y préstamos crecen 8%

Cajas municipales triplican ganancias y consolidan su recuperación: utilidades superan los S/398 millones y préstamos crecen 8%

LEER MÁS
Pasteurina regresa al mercado peruano tras más de 20 años: clásica gaseosa tiene sabor característico a hierbaluisa

Pasteurina regresa al mercado peruano tras más de 20 años: clásica gaseosa tiene sabor característico a hierbaluisa

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: consulta HOY el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: consulta HOY el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Economía

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Precio del dólar en Perú HOY, martes 2 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pasteurina regresa al mercado peruano tras más de 20 años: clásica gaseosa tiene sabor característico a hierbaluisa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota