Los usuarios de Yape pueden ingresar a la app de dos maneras adicionales a la clave de 6 dígitos. | Foto: composición LR/Yape/IA

Los usuarios de Yape necesitan escribir una clave de 6 dígitos para ingresar a la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP), lo que puede resultar tedioso. Sin embargo, la billetera digital cuenta con dos nuevas formas de acceso para facilitar este proceso, gracias a la incorporación de la función biométrica.

De esta manera, la huella dactilar y el reconocimiento facial representan un gran cambio en favor de los usuarios de Yape, que superan los 18 millones, según su página oficial. Para ingresar mediante las modalidades de la función biométrica, es necesario seguir una serie de pasos en la aplicación móvil.

¿Cómo activar la función biométrica en Yape?

Yape permite activar la función biométrica de dos maneras cuando el usuario entra a la aplicación. Antes de colocar la clave, hay un ícono de huella o rostro en la parte inferior izquierda de la pantalla, al que se debe dar clic. Así, deberá aceptar los términos y condiciones de la billetera digital.

También es necesario validar la identidad, lo cual se puede realizar con la clave de 6 dígitos, la huella en el sensor o al enfocar la cámara para capturar el rostro. Por último, se coloca el código de validación que recibirás en tu celular, lo que finalmente autorizará usar la huella dactilar y el reconocimiento facial.

¿Se puede desactivar la función biométrica de Yape?

Por otro lado, los usuarios de Yape que quieran desactivar la función biométrica deben ingresar al menú principal (≡) y acceder a 'Ajustes'. En esta sección, se tiene que dar clic en el apartado de 'Biometría digital'. Entonces, se deberá confirmar el cambio con las últimas instrucciones que indicará la billetera digital. Cabe señalar que el cliente puede volver a activar esta modalidad.

