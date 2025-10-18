Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) informaron que el proceso de retiro de fondos 2025 se realizará exclusivamente de forma virtual, a través de sus páginas oficiales. En ese sentido, no se utilizarán canales alternos ni externos distintos a los habilitados en sus propios portales web. Además, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), advirtió sobre estafas relacionadas con este procedimiento.

Una de las más comunes es el 'smishing', una modalidad de fraude que consiste en enviar mensajes de texto falsos que aparentan provenir de bancos, AFP u otras entidades reconocidas. Estos mensajes incluyen enlaces que redirigen a páginas fraudulentas donde se solicita información personal como claves, números de tarjeta o credenciales de AFP. Con esos datos, los estafadores pueden realizar retiros no autorizados de los fondos.

La institución recordó a los afiliados que las AFP y entidades financieras nunca solicitan datos personales por mensaje de texto. Ante esta situación, se recomienda lo siguiente:

No hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por mensajes de texto.

No ingresar contraseñas ni datos financieros en sitios no oficiales.

Activar la autenticación de dos factores en todas tus cuentas

Evitar realizar operaciones sensibles desde redes Wi-Fi públicas.

Cuidado con los falsos enlaces: links oficiales de AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) habilitaron sus enlaces oficiales para que los afiliados registren su solicitud para el octavo retiro de AFP 2025 de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales. El trámite se realiza de forma sencilla a través de los portales web de cada AFP, utilizando únicamente el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Los enlaces oficiales son los siguientes:

Una vez habilitadas, estas plataformas permitirán a los afiliados realizar el trámite completamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Tras enviar la solicitud, la AFP correspondiente verificará los datos y efectuará el desembolso en la cuenta proporcionada por el afiliado, dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el registro.

Profuturo AFP aclaró que el Banco de la Nación solo procesará desembolsos en zonas donde no operen otras entidades financieras. Además, se recomienda registrar un número de cuenta no interbancario, ya que será el utilizado para el depósito.

Cronograma de retiro de AFP 2025: según el número de DNI

De acuerdo con el cronograma oficial, las solicitudes deberán presentarse en las siguientes fechas, de acuerdo al último número de tu DNI.

DNI terminado en una letra: 21 de octubre (reingreso: 19 de noviembre)

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (reingreso: 20 de noviembre).

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (reingreso: 21 de noviembre).

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (reingreso: 24 de noviembre).

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (reingreso: 25 de noviembre).

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (reingreso: 26 de noviembre).

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (reingreso: 27 de noviembre).

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (reingreso: 28 de noviembre).

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (reingreso: 1 de diciembre).

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (reingreso: 2 de diciembre).

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (reingreso: 3 de diciembre).

Registro libre: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

El pago del retiro se realizará en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Los afiliados podrán consultar el estado de su trámite en el portal web de la AFP a la que pertenecen. Asimismo, es fundamental no confundir el número verificador del DNI con el último dígito del documento, ya que este último es el que se utiliza para determinar la fecha de registro.